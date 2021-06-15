Эксперт назвал максимально возможный в России размер пенсии
01:16 15.06.2021 (обновлено: 06:49 15.06.2021)
Эксперт рассказал, кто из россиян получает пенсию в 446 тысяч рублей
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Фактически самую большую пенсию в России получают космонавты и госслужащие, рассказал агентству "Прайм" руководитель проекта Pensopathology.ru Евгений Биезбардис.
По его словам, космонавтам и летчикам-испытателям выплачивается государственная пенсия за выслугу лет. Они также могут получать не только государственную пенсию, но и страховую по старости. По данным Росстата, на 1 января 2016 года пенсия космонавта составляла 446 тысяч рублей.
"Более свежих данных Росстат по этой профессии не публикует", — говорит эксперт.
Военные пенсионеры могут получать две пенсии.
"Первую – из федерального бюджета по линии силовых ведомств. Но если после выхода на пенсию по выслуге лет военный пойдет работать в должности, не относящейся к военной службе, — например, в частное охранное предприятие — то работодатель будет отчислять за него страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования в ПФР. И тогда при определенных условиях военный может получить вторую пенсию", - объясняет Биезбардис.
А размер страховой пенсии по старости, которую получают многие российские пенсионеры, зависит от предельного количества пенсионных коэффициентов, накопленных за время работы. Они начисляются на индивидуальный лицевой счет гражданина за каждый год работы.