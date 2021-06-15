https://ria.ru/20210615/pensiya-1737007033.html

Эксперт назвал максимально возможный в России размер пенсии

Эксперт назвал максимально возможный в России размер пенсии - РИА Новости, 15.06.2021

Эксперт назвал максимально возможный в России размер пенсии

Фактически самую большую пенсию в России получают космонавты и госслужащие, рассказал агентству "Прайм" руководитель проекта Pensopathology.ru Евгений... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T01:16

2021-06-15T01:16

2021-06-15T06:49

евгений биезбардис

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Фактически самую большую пенсию в России получают космонавты и госслужащие, рассказал агентству "Прайм" руководитель проекта Pensopathology.ru Евгений Биезбардис.По его словам, космонавтам и летчикам-испытателям выплачивается государственная пенсия за выслугу лет. Они также могут получать не только государственную пенсию, но и страховую по старости. По данным Росстата, на 1 января 2016 года пенсия космонавта составляла 446 тысяч рублей. "Более свежих данных Росстат по этой профессии не публикует", — говорит эксперт.Военные пенсионеры могут получать две пенсии. А размер страховой пенсии по старости, которую получают многие российские пенсионеры, зависит от предельного количества пенсионных коэффициентов, накопленных за время работы. Они начисляются на индивидуальный лицевой счет гражданина за каждый год работы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210613/pensii-1736848011.html

россия

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евгений биезбардис, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество