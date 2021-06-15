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Абхазский пансионат, где ранили двух туристов, усилит меры безопасности
Абхазский пансионат, где ранили двух туристов, усилит меры безопасности - РИА Новости, 15.06.2021
Абхазский пансионат, где ранили двух туристов, усилит меры безопасности
Руководство пансионата "Самшитовая роща" в абхазской Пицунде, где были ранены двое туристов, планирует усилить меры безопасности, сообщается в пресс-релизе... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T14:28
2021-06-15T15:14
россия
пицунда
новости - туризм
здоровье - общество
абхазия
происшествия
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СУХУМ, 15 июн – РИА Новости. Руководство пансионата "Самшитовая роща" в абхазской Пицунде, где были ранены двое туристов, планирует усилить меры безопасности, сообщается в пресс-релизе пансионата, распространенного во вторник.В ночь с 14 на 15 июня российские туристы получили ранения во время стрельбы в ресторане "Апсны", расположенном на территории пансионата "Самшитовая роща" в городе Пицунда. Они доставлены в сочинскую больницу. Консульство РФ и представительство МВД РФ в Абхазии держат на контроле ситуацию со стрельбой. Стрелявшим оказался житель Абхазии Дмитрий Пилия, который находился под следствием за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.Руководство санатория призвало всех не накалять обстановку вокруг данного инцидента, подчеркнув, что для того, чтобы тщательно разобраться в произошедшем, необходимо время."Руководство санатория также планирует усилить меры безопасности на территории санатория ввиду наступающего высокого сезона. Главный приоритет нашей работы – обеспечение безопасного и качественного отдыха наших гостей. Поэтому очень важно, чтобы данный инцидент был исчерпан как можно скорее", - говорится в сообщении.
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россия, пицунда, новости - туризм, здоровье - общество, абхазия, происшествия
Абхазский пансионат, где ранили двух туристов, усилит меры безопасности
14:28 15.06.2021 (обновлено: 15:14 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкСухуми
Сухуми - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк

В Абхазии пансионат "Самшитовая роща", где ранили двух туристов, усилит меры безопасности

Читать ria.ru в
СУХУМ, 15 июн – РИА Новости. Руководство пансионата "Самшитовая роща" в абхазской Пицунде, где были ранены двое туристов, планирует усилить меры безопасности, сообщается в пресс-релизе пансионата, распространенного во вторник.
В ночь с 14 на 15 июня российские туристы получили ранения во время стрельбы в ресторане "Апсны", расположенном на территории пансионата "Самшитовая роща" в городе Пицунда. Они доставлены в сочинскую больницу. Консульство РФ и представительство МВД РФ в Абхазии держат на контроле ситуацию со стрельбой. Стрелявшим оказался житель Абхазии Дмитрий Пилия, который находился под следствием за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.
Руководство санатория призвало всех не накалять обстановку вокруг данного инцидента, подчеркнув, что для того, чтобы тщательно разобраться в произошедшем, необходимо время.
"Руководство санатория также планирует усилить меры безопасности на территории санатория ввиду наступающего высокого сезона. Главный приоритет нашей работы – обеспечение безопасного и качественного отдыха наших гостей. Поэтому очень важно, чтобы данный инцидент был исчерпан как можно скорее", - говорится в сообщении.
Кадры стрельбы в Самшитовой роще Абхазии
11:57
Момент стрельбы по российским туристам в Абхазии попал на видео
 
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