https://ria.ru/20210615/padenie-1737109677.html

В Москве мужчина погиб при падении в шахту лифта

В Москве мужчина погиб при падении в шахту лифта - РИА Новости, 15.06.2021

В Москве мужчина погиб при падении в шахту лифта

Следователи проводят проверку после гибели мужчины, упавшего в шахту лифта в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T16:58

2021-06-15T16:58

2021-06-15T17:28

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Следователи проводят проверку после гибели мужчины, упавшего в шахту лифта в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.Тело рабочего обнаружили в одном из жилых домов по улице Академика Королева. Предварительно установлено, что мужчина производил ремонтные работы, в ходе которых сорвался.

https://ria.ru/20210526/pensioner-1734318483.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия