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В Москве мужчина погиб при падении в шахту лифта
В Москве мужчина погиб при падении в шахту лифта - РИА Новости, 15.06.2021
В Москве мужчина погиб при падении в шахту лифта
Следователи проводят проверку после гибели мужчины, упавшего в шахту лифта в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T16:58
2021-06-15T17:28
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Следователи проводят проверку после гибели мужчины, упавшего в шахту лифта в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.Тело рабочего обнаружили в одном из жилых домов по улице Академика Королева. Предварительно установлено, что мужчина производил ремонтные работы, в ходе которых сорвался.
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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
В Москве мужчина погиб при падении в шахту лифта
16:58 15.06.2021 (обновлено: 17:28 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняЛифт в подъезде жилого дома
Лифт в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня

В Москве мужчина погиб при падении в шахту лифта в жилом доме

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Следователи проводят проверку после гибели мужчины, упавшего в шахту лифта в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Тело рабочего обнаружили в одном из жилых домов по улице Академика Королева.
Предварительно установлено, что мужчина производил ремонтные работы, в ходе которых сорвался.
Полиция - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 19:15
В Керчи пенсионер умер после подъема на 14 этаж из-за неработающего лифта
 
РоссияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
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