https://ria.ru/20210615/oruzhie-1737092670.html

Госдума одобрила повышение возраста приобретения охотничьего оружия

Госдума одобрила повышение возраста приобретения охотничьего оружия - РИА Новости, 15.06.2021

Госдума одобрила повышение возраста приобретения охотничьего оружия

Госдума на заседании во вторник одобрила во втором чтении увеличение возраста приобретения охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T15:37

2021-06-15T15:37

2021-06-15T15:59

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Госдума на заседании во вторник одобрила во втором чтении увеличение возраста приобретения охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 лет до 21 года, соответствующие поправки были внесены в законопроект об усилении госконтроля за оборотом оружия.Изменения вносятся в федеральный закон "Об оружии"."Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года", - говорится в тексте принятых поправок.В действующей редакции закона "Об оружии" установленный минимальный лимит в 21 год фигурирует только в вопросе о приобретении гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения.В то же время исключение в данном случае, в соответствии с одобренными Госдумой изменениями, предлагается сделать для лиц, прошедших или проходящих военную службу, или же службу в государственных военизированных организациях, имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции."Граждане РФ, относящиеся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, ведущие традиционный образ жизни, осуществляющие традиционное хозяйствование и занимающиеся традиционными промыслами в местах традиционного проживания, а также граждане, занимающиеся профессиональной деятельностью, связанной с охотой, и работники юридических лиц с особыми уставными задачами имеют право приобретать охотничье оружие по достижении возраста 18 лет", - уточняется также в поправках.

https://ria.ru/20210615/oruzhie-1737082815.html

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