Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210615/oruzhie-1737082815.html
ГД приняла во II чтении проект об ответственности за оборот оружия
ГД приняла во II чтении проект об ответственности за оборот оружия - РИА Новости, 15.06.2021
ГД приняла во II чтении проект об ответственности за оборот оружия
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, предлагающий квалифицировать незаконный сбыт боеприпасов, огнестрельного оружия РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T14:49
2021-06-15T14:49
россия
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729290858_0:46:3026:1748_1920x0_80_0_0_47dcec0d97e95e18f2a4babb48cbb8c4.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, предлагающий квалифицировать незаконный сбыт боеприпасов, огнестрельного оружия и его составных частей как тяжкое преступление, а наказание за сбыт взрывных устройств установить до 20 лет.Изменения вносятся в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс РФ "в целях усиления ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия".Законопроектом предлагается сбыт огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему выделить в отдельную статью 222.2 УК РФ и квалифицировать как тяжкое преступление. Кроме того, отдельной статьей станет оборот крупнокалиберного оружия. Законопроект также предусматривает уголовную (а не административную) ответственность за незаконное изготовление и сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж.Также "законопроектом предлагается уточнить часть 2 статьи 213 УК РФ, приравняв хулиганство, совершенное с использованием легковоспламеняющихся, пиротехнических и иных предметов или веществ, представляющих опасность для окружающих, аналогичному деянию, совершенному с использованием оружия", сообщается в пояснительной записке.Представленным законопроектом также предлагается усилить меры наказания, предусмотренные статьями 222, 222.1, 223 и 223.1 УК РФ (незаконное изготовление, переделка и сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).Как сообщили ранее в думском комитете по безопасности, ответственность за преступления составит до 10 лет лишения свободы, а в составе организованной группы – до 15 лет. При этом за сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств наказание составит до 11 лет лишения свободы, а в составе организованной группы - до 20 лет.Отдельным квалифицирующим признаком станет использование интернета для совершения преступлений.По словам председателя комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева, в последнее время регулярно поступают сообщения о ликвидации подпольных оружейных мастерских, которые переделывают охолощенное, газовое или сигнальное оружие в боевое. Действующего наказания в виде принудительных работ или полугодового заключения, отмечал Пискарев, явно недостаточно, потому что речь идет об оружии или взрывчатке, которые могут попасть в руки преступников, экстремистов или террористов.
https://ria.ru/20210611/sklad-1736621822.html
https://ria.ru/20210602/opros-1735230159.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729290858_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_ecda17f00405dca719e511efaca9fbb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, общество
ГД приняла во II чтении проект об ответственности за оборот оружия
14:49 15.06.2021
 
© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк

ГД приняла во II чтении проект об ужесточении уголовной ответственности за оборот оружия

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, предлагающий квалифицировать незаконный сбыт боеприпасов, огнестрельного оружия и его составных частей как тяжкое преступление, а наказание за сбыт взрывных устройств установить до 20 лет.
Изменения вносятся в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс РФ "в целях усиления ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия".
Законопроектом предлагается сбыт огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему выделить в отдельную статью 222.2 УК РФ и квалифицировать как тяжкое преступление. Кроме того, отдельной статьей станет оборот крупнокалиберного оружия. Законопроект также предусматривает уголовную (а не административную) ответственность за незаконное изготовление и сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж.
Также "законопроектом предлагается уточнить часть 2 статьи 213 УК РФ, приравняв хулиганство, совершенное с использованием легковоспламеняющихся, пиротехнических и иных предметов или веществ, представляющих опасность для окружающих, аналогичному деянию, совершенному с использованием оружия", сообщается в пояснительной записке.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
11 июня, 14:02
У пенсионера в Нижегородской области нашли склад оружия
Представленным законопроектом также предлагается усилить меры наказания, предусмотренные статьями 222, 222.1, 223 и 223.1 УК РФ (незаконное изготовление, переделка и сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).
Как сообщили ранее в думском комитете по безопасности, ответственность за преступления составит до 10 лет лишения свободы, а в составе организованной группы – до 15 лет. При этом за сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств наказание составит до 11 лет лишения свободы, а в составе организованной группы - до 20 лет.
Отдельным квалифицирующим признаком станет использование интернета для совершения преступлений.
По словам председателя комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева, в последнее время регулярно поступают сообщения о ликвидации подпольных оружейных мастерских, которые переделывают охолощенное, газовое или сигнальное оружие в боевое. Действующего наказания в виде принудительных работ или полугодового заключения, отмечал Пискарев, явно недостаточно, потому что речь идет об оружии или взрывчатке, которые могут попасть в руки преступников, экстремистов или террористов.
Сотрудник Росгвардии проводит проверку в оружейном магазине в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 12:31
Россияне одобряют запрет на свободную продажу оружия, показал опрос
 
РоссияГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:26Сейм Польши принял резолюцию против строительства "Северного потока — 2"
17:26Байден прибыл в Женеву на встречу с Путиным
17:25В США запустили ракету-носитель Minotaur I с тремя разведспутниками
17:23В Париже появятся платные парковки для велосипедов
17:14Мишустин одобрил идею создать патриотический центр в школе №1 Беслана
17:14Треть депутатов Мосгордумы привились от коронавируса
17:13Волочкова рассказала, что подала иск на руководство Большого театра
17:13На складе в Челябинске ликвидировали открытое горение
17:07Переводчик папы на встречах с Путиным и патриархом стал послом на Украине
17:03В ЕС выступили за предсказуемые отношения с Россией
17:02В Кургане бывшего росгвардейца приговорили за "поимку" лжетеррориста
17:01Украинские силовики подорвались на собственных минах в Донбассе
16:58В Москве мужчина погиб при падении в шахту лифта
16:56Ученые рассказали, кто рискует повторно заболеть COVID-19
16:49В Курской области сельский житель облил соседа горючим и поджег
16:49Муфтий рассказал, как пройдут молитвы в условиях ограничений в Москве
16:46Два Ту-160 пролетели над Балтийским морем
16:44Жители Горного Алтая сняли на видео котят краснокнижного манула
16:43Эрдоган заявил о планах открыть в Шуше консульство Турции
16:42"Премьер" Косово заявил о необходимости диалога с Сербией на равных
Лента новостейМолния