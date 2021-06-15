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ГД приняла во II чтении проект об ответственности за оборот оружия

ГД приняла во II чтении проект об ответственности за оборот оружия - РИА Новости, 15.06.2021

ГД приняла во II чтении проект об ответственности за оборот оружия

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, предлагающий квалифицировать незаконный сбыт боеприпасов, огнестрельного оружия РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T14:49

2021-06-15T14:49

2021-06-15T14:49

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общество

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, предлагающий квалифицировать незаконный сбыт боеприпасов, огнестрельного оружия и его составных частей как тяжкое преступление, а наказание за сбыт взрывных устройств установить до 20 лет.Изменения вносятся в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс РФ "в целях усиления ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия".Законопроектом предлагается сбыт огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему выделить в отдельную статью 222.2 УК РФ и квалифицировать как тяжкое преступление. Кроме того, отдельной статьей станет оборот крупнокалиберного оружия. Законопроект также предусматривает уголовную (а не административную) ответственность за незаконное изготовление и сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж.Также "законопроектом предлагается уточнить часть 2 статьи 213 УК РФ, приравняв хулиганство, совершенное с использованием легковоспламеняющихся, пиротехнических и иных предметов или веществ, представляющих опасность для окружающих, аналогичному деянию, совершенному с использованием оружия", сообщается в пояснительной записке.Представленным законопроектом также предлагается усилить меры наказания, предусмотренные статьями 222, 222.1, 223 и 223.1 УК РФ (незаконное изготовление, переделка и сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).Как сообщили ранее в думском комитете по безопасности, ответственность за преступления составит до 10 лет лишения свободы, а в составе организованной группы – до 15 лет. При этом за сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств наказание составит до 11 лет лишения свободы, а в составе организованной группы - до 20 лет.Отдельным квалифицирующим признаком станет использование интернета для совершения преступлений.По словам председателя комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева, в последнее время регулярно поступают сообщения о ликвидации подпольных оружейных мастерских, которые переделывают охолощенное, газовое или сигнальное оружие в боевое. Действующего наказания в виде принудительных работ или полугодового заключения, отмечал Пискарев, явно недостаточно, потому что речь идет об оружии или взрывчатке, которые могут попасть в руки преступников, экстремистов или террористов.

https://ria.ru/20210611/sklad-1736621822.html

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