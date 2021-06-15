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Еврейская община в Москве ввела ограничения из-за коронавируса

Еврейская община в Москве ввела ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 15.06.2021

Еврейская община в Москве ввела ограничения из-за коронавируса

Занятия в еврейских школах Москвы отменили из-за объявления на этой неделе выходных дней в городе на фоне роста заболеваемости коронавирусом, заявил РИА Новости РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T12:15

2021-06-15T12:15

2021-06-15T12:15

религия и мировоззрение

коронавирус в россии

федерация еврейских общин россии

здоровье - общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Занятия в еврейских школах Москвы отменили из-за объявления на этой неделе выходных дней в городе на фоне роста заболеваемости коронавирусом, заявил РИА Новости пресс-секретарь главного раввина России Гершон Коган."Занятия в (еврейских - ред.) школах отменены, синагоги пока не закрывали", - сказал Гершон Коган в ответ на вопрос об ограничениях в связи с решением московских властей объявить 15-19 июня нерабочими днями.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусом. Кроме того, в связи с эпидемиологической обстановкой с 13 июня работодателям рекомендуется: перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто получил прививку; принимать меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников и обеспечить проведение мероприятий, направленных на стимулирование вакцинации.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, федерация еврейских общин россии, здоровье - общество, сергей собянин, москва