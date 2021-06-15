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Еврейская община в Москве ввела ограничения из-за коронавируса
Еврейская община в Москве ввела ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 15.06.2021
Еврейская община в Москве ввела ограничения из-за коронавируса
Занятия в еврейских школах Москвы отменили из-за объявления на этой неделе выходных дней в городе на фоне роста заболеваемости коронавирусом, заявил РИА Новости РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T12:15
2021-06-15T12:15
2021-06-15T12:15
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
федерация еврейских общин россии
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Занятия в еврейских школах Москвы отменили из-за объявления на этой неделе выходных дней в городе на фоне роста заболеваемости коронавирусом, заявил РИА Новости пресс-секретарь главного раввина России Гершон Коган."Занятия в (еврейских - ред.) школах отменены, синагоги пока не закрывали", - сказал Гершон Коган в ответ на вопрос об ограничениях в связи с решением московских властей объявить 15-19 июня нерабочими днями.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусом. Кроме того, в связи с эпидемиологической обстановкой с 13 июня работодателям рекомендуется: перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто получил прививку; принимать меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников и обеспечить проведение мероприятий, направленных на стимулирование вакцинации.
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коронавирус в россии, федерация еврейских общин россии, здоровье - общество, сергей собянин, москва