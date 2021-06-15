https://ria.ru/20210615/obrazovanie-1737080155.html

Онлайн-конференция о развитии рынка образовательных услуг

Онлайн-конференция о развитии рынка образовательных услуг - РИА Новости, 15.06.2021

Онлайн-конференция о развитии рынка образовательных услуг

17 июня в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Развитие рынка образовательных услуг: новые технологии".

2021-06-15T14:33

2021-06-15T14:33

2021-06-15T15:35

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Задать вопросУчастники: - специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий ПЕСКОВ; - проректор по развитию Дальневосточного федерального университета, лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрий ЗЕМЦОВ; - советник при ректорате Дальневосточного федерального университета, руководитель направления "Образование" Центра НТИ по направлению "Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности" ДВФУ Юлия ХУКАЛЕНКО; - заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня", руководитель Дирекции новых медиа Наталья ЛОСЕВА;- научный руководитель Центра педагогического мастерства г. Москвы Иван ЯЩЕНКО. К участию приглашены: - заместитель Министра просвещения Российской Федерации Татьяна ВАСИЛЬЕВА; - вице-президент ПАО "Сбербанк" Марина РАКОВА. С октября 2020 по май 2021 года действовала Всероссийская программа апробации образовательных программ виртуальной и дополненной реальности. В масштабное исследование были включены более 1000 учебных заведений из всех регионов России, в опросах приняли участие более 20000 человек. Решались две основные задачи: оценить эффективность применения технологий виртуальной и дополненной реальности в учебном процессе и дать разработчикам обратную связь от учителей для адаптации контента под нужды школ. Учителя получили методические рекомендации по использованию программного обеспечения на уроках и в рамках дополнительных занятий, а также смогли обменяться опытом с коллегами, сформировав сообщество учителей-новаторов.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы