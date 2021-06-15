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Онлайн-конференция о развитии рынка образовательных услуг
Онлайн-конференция о развитии рынка образовательных услуг - РИА Новости, 15.06.2021
Онлайн-конференция о развитии рынка образовательных услуг
17 июня в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Развитие рынка образовательных услуг: новые технологии".
2021-06-15T14:33
2021-06-15T15:35
анонсы
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Задать вопросУчастники: - специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий ПЕСКОВ; - проректор по развитию Дальневосточного федерального университета, лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрий ЗЕМЦОВ; - советник при ректорате Дальневосточного федерального университета, руководитель направления "Образование" Центра НТИ по направлению "Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности" ДВФУ Юлия ХУКАЛЕНКО; - заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня", руководитель Дирекции новых медиа Наталья ЛОСЕВА;- научный руководитель Центра педагогического мастерства г. Москвы Иван ЯЩЕНКО. К участию приглашены: - заместитель Министра просвещения Российской Федерации Татьяна ВАСИЛЬЕВА; - вице-президент ПАО "Сбербанк" Марина РАКОВА. С октября 2020 по май 2021 года действовала Всероссийская программа апробации образовательных программ виртуальной и дополненной реальности. В масштабное исследование были включены более 1000 учебных заведений из всех регионов России, в опросах приняли участие более 20000 человек. Решались две основные задачи: оценить эффективность применения технологий виртуальной и дополненной реальности в учебном процессе и дать разработчикам обратную связь от учителей для адаптации контента под нужды школ. Учителя получили методические рекомендации по использованию программного обеспечения на уроках и в рамках дополнительных занятий, а также смогли обменяться опытом с коллегами, сформировав сообщество учителей-новаторов.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о развитии рынка образовательных услуг

14:33 15.06.2021 (обновлено: 15:35 15.06.2021)
 
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17 июня в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Развитие рынка образовательных услуг: новые технологии".
Задать вопрос

Участники:
- специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий ПЕСКОВ;
- проректор по развитию Дальневосточного федерального университета, лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрий ЗЕМЦОВ;
- советник при ректорате Дальневосточного федерального университета, руководитель направления "Образование" Центра НТИ по направлению "Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности" ДВФУ Юлия ХУКАЛЕНКО;
- заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня", руководитель Дирекции новых медиа Наталья ЛОСЕВА;
- научный руководитель Центра педагогического мастерства г. Москвы Иван ЯЩЕНКО.

К участию приглашены:
- заместитель Министра просвещения Российской Федерации Татьяна ВАСИЛЬЕВА;
- вице-президент ПАО "Сбербанк" Марина РАКОВА.

С октября 2020 по май 2021 года действовала Всероссийская программа апробации образовательных программ виртуальной и дополненной реальности. В масштабное исследование были включены более 1000 учебных заведений из всех регионов России, в опросах приняли участие более 20000 человек.
Решались две основные задачи: оценить эффективность применения технологий виртуальной и дополненной реальности в учебном процессе и дать разработчикам обратную связь от учителей для адаптации контента под нужды школ. Учителя получили методические рекомендации по использованию программного обеспечения на уроках и в рамках дополнительных занятий, а также смогли обменяться опытом с коллегами, сформировав сообщество учителей-новаторов.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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