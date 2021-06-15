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Дело о пожаре на АЗС в Новосибирске передали в центральный аппарат СК
Дело о пожаре на АЗС в Новосибирске передали в центральный аппарат СК - РИА Новости, 15.06.2021
Дело о пожаре на АЗС в Новосибирске передали в центральный аппарат СК
Дело о пожаре на АЗС в Новосибирске, где пострадали 33 человека, передано в центральный аппарат Следственного комитета России, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T17:36
2021-06-15T17:36
пожар на азс в новосибирске
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Дело о пожаре на АЗС в Новосибирске, где пострадали 33 человека, передано в центральный аппарат Следственного комитета России, сообщается на сайте СК РФ.В понедельник в Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60 загорелась газовая автозаправочная станция, взрывались резервуары с топливом. По предварительным данным, причиной ЧП стал автомобиль-газовоз, который не заземлили при сливе газа. По итоговым данным облминздрава, общее количество пострадавших – 33. На утро вторника в облбольнице находились 17 пострадавших, из них семь человек были в реанимации с ожоговым шоком."Заслушав доклад исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталия Зарипова о ходе расследования уголовного дела по факту пожара, произошедшего на газовой АЗС, (председатель СК) Александр Бастрыкин для наиболее тщательного и объективного расследования, а также установления всех обстоятельств произошедшего, передал уголовное дело для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России", - говорится в сообщении.
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пожар на азс в новосибирске, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, новосибирск, новосибирская область, происшествия
Дело о пожаре на АЗС в Новосибирске передали в центральный аппарат СК
17:36 15.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСгоревшая автозаправка в Новосибирске
Сгоревшая автозаправка в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Дело о пожаре на АЗС в Новосибирске, где пострадали люди, передали в центральный аппарат СК

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Дело о пожаре на АЗС в Новосибирске, где пострадали 33 человека, передано в центральный аппарат Следственного комитета России, сообщается на сайте СК РФ.
В понедельник в Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60 загорелась газовая автозаправочная станция, взрывались резервуары с топливом. По предварительным данным, причиной ЧП стал автомобиль-газовоз, который не заземлили при сливе газа. По итоговым данным облминздрава, общее количество пострадавших – 33. На утро вторника в облбольнице находились 17 пострадавших, из них семь человек были в реанимации с ожоговым шоком.
"Заслушав доклад исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталия Зарипова о ходе расследования уголовного дела по факту пожара, произошедшего на газовой АЗС, (председатель СК) Александр Бастрыкин для наиболее тщательного и объективного расследования, а также установления всех обстоятельств произошедшего, передал уголовное дело для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России", - говорится в сообщении.
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Пожар на АЗС в НовосибирскеРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинНовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
 
 
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