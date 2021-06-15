https://ria.ru/20210615/novosibirsk-1737045949.html
В Новосибирске задержали инженера сгоревшей АЗС
В Новосибирске задержали инженера сгоревшей АЗС - РИА Новости, 15.06.2021
В Новосибирске задержали инженера сгоревшей АЗС
Следователи СК в Новосибирске задержали второго фигуранта дела о крупном пожаре на газовой автозаправке – это 37-летний инженер АЗС, сообщает во вторник СУСК по РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T11:28
2021-06-15T11:28
2021-06-15T11:47
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирская область
пожар на азс в новосибирске
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 15 июн – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске задержали второго фигуранта дела о крупном пожаре на газовой автозаправке – это 37-летний инженер АЗС, сообщает во вторник СУСК по Новосибирской области.В понедельник в Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60 загорелась газовая автозаправочная станция, взрывались резервуары с топливом. По предварительным данным, причиной ЧП стал автомобиль-газовоз, который не заземлили при сливе газа. По итоговым данным облминздрава, общее количество пострадавших – 33. На утро вторника в облбольнице остаются 17 пострадавших, из них семь человек в реанимации с ожоговым шоком. Угрозы для жизни пациентов нет. Ранее в прокуратуре сообщили о задержании директора заправки."В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержаны 57-летний директор и 37-летний инженер газовой АЗС, которые не приняли должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа. Следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам по делу меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.По данным СУСК, 14 июня на АЗС на смене находился 66-летний заправщик и 28-летняя кассир. Примерно в 17.00 (13.00 мск) для разгрузки топлива на заправку прибыл газовоз под управлением 48-летнего водителя. Водитель и заправщик приступили к выполнению сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа из автоцистерны в стационарную емкость.Следователи уже изъяли документацию для проверки финансово-хозяйственной деятельности организации, соблюдения требований охраны труда и техники безопасности. Назначены пожаротехническая судебная экспертиза и судебно-медицинская экспертиза.
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РИА Новости
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Сгоревшая АЗС в Новосибирске, где накануне пострадали более 30 человек
Так сейчас выглядит сгоревшая АЗС в Новосибирске, где накануне пострадали более 30 человек. На месте работают следователи.
2021-06-15T11:28
true
PT0M35S
РИА Новости
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, пожар на азс в новосибирске, новосибирск, происшествия
В Новосибирске задержали инженера сгоревшей АЗС
11:28 15.06.2021 (обновлено: 11:47 15.06.2021)
В Новосибирске задержали второго фигуранта дела о пожаре на АЗС
НОВОСИБИРСК, 15 июн – РИА Новости.
Следователи СК
в Новосибирске
задержали второго фигуранта дела о крупном пожаре на газовой автозаправке – это 37-летний инженер АЗС, сообщает во вторник СУСК по Новосибирской области
.
В понедельник в Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60 загорелась газовая автозаправочная станция, взрывались резервуары с топливом. По предварительным данным, причиной ЧП стал автомобиль-газовоз, который не заземлили при сливе газа. По итоговым данным облминздрава, общее количество пострадавших – 33. На утро вторника в облбольнице остаются 17 пострадавших, из них семь человек в реанимации с ожоговым шоком. Угрозы для жизни пациентов нет. Ранее в прокуратуре сообщили о задержании директора заправки.
"В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержаны 57-летний директор и 37-летний инженер газовой АЗС, которые не приняли должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа. Следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам по делу меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным СУСК, 14 июня на АЗС на смене находился 66-летний заправщик и 28-летняя кассир. Примерно в 17.00 (13.00 мск) для разгрузки топлива на заправку прибыл газовоз под управлением 48-летнего водителя. Водитель и заправщик приступили к выполнению сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа из автоцистерны в стационарную емкость.
"Во время производства сливно-наливных работ произошло воспламенение газовой смеси. Сотрудники АЗС и водитель цистерны приступили к эвакуации граждан на безопасное расстояние. Далее произошло воспламенение всей имеющейся на АЗС газовой смеси, пострадали работники АЗС, граждане, осуществляющие трудовую деятельность в организациях, расположенных в непосредственной близости от места событий, а также граждане, которые наблюдали за произошедшим на незначительном расстоянии", - рассказали в управлении.
Следователи уже изъяли документацию для проверки финансово-хозяйственной деятельности организации, соблюдения требований охраны труда и техники безопасности. Назначены пожаротехническая судебная экспертиза и судебно-медицинская экспертиза.