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В Новосибирске задержали инженера сгоревшей АЗС

В Новосибирске задержали инженера сгоревшей АЗС - РИА Новости, 15.06.2021

В Новосибирске задержали инженера сгоревшей АЗС

Следователи СК в Новосибирске задержали второго фигуранта дела о крупном пожаре на газовой автозаправке – это 37-летний инженер АЗС, сообщает во вторник СУСК по РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T11:28

2021-06-15T11:28

2021-06-15T11:47

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирская область

пожар на азс в новосибирске

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 15 июн – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске задержали второго фигуранта дела о крупном пожаре на газовой автозаправке – это 37-летний инженер АЗС, сообщает во вторник СУСК по Новосибирской области.В понедельник в Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60 загорелась газовая автозаправочная станция, взрывались резервуары с топливом. По предварительным данным, причиной ЧП стал автомобиль-газовоз, который не заземлили при сливе газа. По итоговым данным облминздрава, общее количество пострадавших – 33. На утро вторника в облбольнице остаются 17 пострадавших, из них семь человек в реанимации с ожоговым шоком. Угрозы для жизни пациентов нет. Ранее в прокуратуре сообщили о задержании директора заправки."В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержаны 57-летний директор и 37-летний инженер газовой АЗС, которые не приняли должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа. Следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам по делу меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.По данным СУСК, 14 июня на АЗС на смене находился 66-летний заправщик и 28-летняя кассир. Примерно в 17.00 (13.00 мск) для разгрузки топлива на заправку прибыл газовоз под управлением 48-летнего водителя. Водитель и заправщик приступили к выполнению сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа из автоцистерны в стационарную емкость.Следователи уже изъяли документацию для проверки финансово-хозяйственной деятельности организации, соблюдения требований охраны труда и техники безопасности. Назначены пожаротехническая судебная экспертиза и судебно-медицинская экспертиза.

https://ria.ru/20210615/pozhar-1737015891.html

новосибирская область

новосибирск

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Сгоревшая АЗС в Новосибирске, где накануне пострадали более 30 человек Так сейчас выглядит сгоревшая АЗС в Новосибирске, где накануне пострадали более 30 человек. На месте работают следователи. 2021-06-15T11:28 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, пожар на азс в новосибирске, новосибирск, происшествия