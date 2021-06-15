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Москва выполнила более 50 процентов годового плана по вводу недвижимости
Москва выполнила более 50 процентов годового плана по вводу недвижимости - РИА Новости, 15.06.2021
Москва выполнила более 50 процентов годового плана по вводу недвижимости
В Москве с начала года построено и введено в эксплуатацию более 4,9 миллиона квадратных метров недвижимости при годовом плане в 8,5 миллиона "квадратов",... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T12:10
2021-06-15T12:10
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
москва
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Москве с начала года построено и введено в эксплуатацию более 4,9 миллиона квадратных метров недвижимости при годовом плане в 8,5 миллиона "квадратов", сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв."На этот год перед нами стоит задача обеспечить в столице ввод не менее 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, и на сегодняшний день мы уже выполнили более половины годового плана – силами города и инвесторов с начала года построено более 4,9 миллиона квадратных метров недвижимости", – отметил он.По словам заммэра, если набранные темпы строительства в Москве сохранятся, то есть все основания перевыполнить по итогам года плановые показатели."При этом в Москве введено уже более 2,2 миллиона квадратных метров жилья при годовом плане в 4 миллиона "квадратов", - добавил Бочкарёв.
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стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва
Москва выполнила более 50 процентов годового плана по вводу недвижимости
12:10 15.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтроительство жилых домов
Строительство жилых домов - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заммэра Бочкарев: Москва выполнила более половины годового плана по вводу недвижимости

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Москве с начала года построено и введено в эксплуатацию более 4,9 миллиона квадратных метров недвижимости при годовом плане в 8,5 миллиона "квадратов", сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв.
"На этот год перед нами стоит задача обеспечить в столице ввод не менее 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, и на сегодняшний день мы уже выполнили более половины годового плана – силами города и инвесторов с начала года построено более 4,9 миллиона квадратных метров недвижимости", – отметил он.
По словам заммэра, если набранные темпы строительства в Москве сохранятся, то есть все основания перевыполнить по итогам года плановые показатели.
"При этом в Москве введено уже более 2,2 миллиона квадратных метров жилья при годовом плане в 4 миллиона "квадратов", - добавил Бочкарёв.
Московское метро - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 09:35
В Москве началось строительство двух станций участка Троицкой линии метро
 
Стройкомплекс МосквыАндрей БочкаревМосква
 
 
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