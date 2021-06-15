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На Патриарших прудах опечатали кафе из-за нарушений мер по коронавирусу
На Патриарших прудах опечатали кафе из-за нарушений мер по коронавирусу - РИА Новости, 15.06.2021
На Патриарших прудах опечатали кафе из-за нарушений мер по коронавирусу
Роспотребнадзор опечатал кафе Gucci shop & bar на Патриарших прудах за нарушение мер профилактики COVID-19, заведению грозит штраф в размере до 500 тысяч... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T15:12
2021-06-15T16:25
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор опечатал кафе Gucci shop &amp; bar на Патриарших прудах за нарушение мер профилактики COVID-19, заведению грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей, сообщила журналистам главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве Олеся Суюсанова."Сегодня был применен временный запрет деятельности к кафе Gucci (юридическое лицо ООО "Маргарита 28") по адресу: Малая Бронная, 28. Запрет связан с тем, что не выполняются меры профилактики распространения COVID-19, а именно при входе в кафе посетители находятся без масок и перчаток, не соблюдается посетителями минимальная социальная дистанция, отсутствует разметка внутри заведения, не проводится термометрия на входе. Это ведет к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией. По отношению к юридическому лицу возбуждено административное дело. Кафе опечатано до решения суда", - сообщила Суюсанова.Она отметила, что за данные нарушения, согласно части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, заведению грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановления деятельности на срок до 90 суток по решению суда.Ранее сообщалось, что Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) совместно с полицией в ходе проверки уже выявляло нарушения требований социального дистанцирования в кафе Gucci shop &amp; bar.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия
На Патриарших прудах опечатали кафе из-за нарушений мер по коронавирусу
15:12 15.06.2021 (обновлено: 16:25 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетители кафе на улице Житная в Москве
Посетители кафе на улице Житная в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

Роспотребнадзор опечатал Gucci Shop & Bar на Патриарших прудах из-за нарушений мер по COVID-19

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор опечатал кафе Gucci shop & bar на Патриарших прудах за нарушение мер профилактики COVID-19, заведению грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей, сообщила журналистам главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве Олеся Суюсанова.
"Сегодня был применен временный запрет деятельности к кафе Gucci (юридическое лицо ООО "Маргарита 28") по адресу: Малая Бронная, 28. Запрет связан с тем, что не выполняются меры профилактики распространения COVID-19, а именно при входе в кафе посетители находятся без масок и перчаток, не соблюдается посетителями минимальная социальная дистанция, отсутствует разметка внутри заведения, не проводится термометрия на входе. Это ведет к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией. По отношению к юридическому лицу возбуждено административное дело. Кафе опечатано до решения суда", - сообщила Суюсанова.
Она отметила, что за данные нарушения, согласно части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, заведению грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановления деятельности на срок до 90 суток по решению суда.
Ранее сообщалось, что Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) совместно с полицией в ходе проверки уже выявляло нарушения требований социального дистанцирования в кафе Gucci shop & bar.
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