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На Патриарших прудах опечатали кафе из-за нарушений мер по коронавирусу

На Патриарших прудах опечатали кафе из-за нарушений мер по коронавирусу - РИА Новости, 15.06.2021

На Патриарших прудах опечатали кафе из-за нарушений мер по коронавирусу

Роспотребнадзор опечатал кафе Gucci shop & bar на Патриарших прудах за нарушение мер профилактики COVID-19, заведению грозит штраф в размере до 500 тысяч... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T15:12

2021-06-15T15:12

2021-06-15T16:25

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор опечатал кафе Gucci shop & bar на Патриарших прудах за нарушение мер профилактики COVID-19, заведению грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей, сообщила журналистам главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве Олеся Суюсанова."Сегодня был применен временный запрет деятельности к кафе Gucci (юридическое лицо ООО "Маргарита 28") по адресу: Малая Бронная, 28. Запрет связан с тем, что не выполняются меры профилактики распространения COVID-19, а именно при входе в кафе посетители находятся без масок и перчаток, не соблюдается посетителями минимальная социальная дистанция, отсутствует разметка внутри заведения, не проводится термометрия на входе. Это ведет к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией. По отношению к юридическому лицу возбуждено административное дело. Кафе опечатано до решения суда", - сообщила Суюсанова.Она отметила, что за данные нарушения, согласно части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, заведению грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановления деятельности на срок до 90 суток по решению суда.Ранее сообщалось, что Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) совместно с полицией в ходе проверки уже выявляло нарушения требований социального дистанцирования в кафе Gucci shop & bar.

https://ria.ru/20210614/megasport-1736927732.html

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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия