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Муфтий рассказал, как пройдут молитвы в условиях ограничений в Москве
Муфтий рассказал, как пройдут молитвы в условиях ограничений в Москве - РИА Новости, 15.06.2021
Муфтий рассказал, как пройдут молитвы в условиях ограничений в Москве
Пятничный намаз в московских мечетях не отменен, а ежедневные пятикратные молитвы в Московской соборной мечети проходят с соблюдением противопандемийных мер,... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T16:49
2021-06-15T16:49
2021-06-15T16:49
религия и мировоззрение
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московская соборная мечеть
здоровье - общество
сергей собянин
ильдар аляутдинов
москва
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пятничный намаз в московских мечетях не отменен, а ежедневные пятикратные молитвы в Московской соборной мечети проходят с соблюдением противопандемийных мер, сообщил РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов."В Московской соборной мечети ежедневная пятикратная молитва в штатном режиме проводится со строгим соблюдением всех необходимых мер - это дистанция, маски, необходимость перчаток. Но пока что по пятнице все остается неизменно: решение на этот счет не было принято, что пятничный намаз не будет проводиться", - сказал Аляутдинов.Сотрудники ДУМ РФ в Москве отправлены на дистанционную работу, за исключением имамов, которые проводят обряды и молитвы. Предписаний в отношении пятничного намаза со стороны московских властей, добавил муфтий, также не поступало.Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусом. Кроме того, в связи с эпидемиологической обстановкой с 13 июня работодателям рекомендуется перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто получил прививку, принимать меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников и обеспечить мероприятия по стимулированию вакцинации.
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россия, московская соборная мечеть, здоровье - общество, сергей собянин, ильдар аляутдинов, москва
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пятничный намаз в московских мечетях не отменен, а ежедневные пятикратные молитвы в Московской соборной мечети проходят с соблюдением противопандемийных мер, сообщил РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
"В Московской соборной мечети ежедневная пятикратная молитва в штатном режиме проводится со строгим соблюдением всех необходимых мер - это дистанция, маски, необходимость перчаток. Но пока что по пятнице все остается неизменно: решение на этот счет не было принято, что пятничный намаз не будет проводиться", - сказал Аляутдинов.
Сотрудники ДУМ РФ в Москве отправлены на дистанционную работу, за исключением имамов, которые проводят обряды и молитвы. Предписаний в отношении пятничного намаза со стороны московских властей, добавил муфтий, также не поступало.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусом. Кроме того, в связи с эпидемиологической обстановкой с 13 июня работодателям рекомендуется перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто получил прививку, принимать меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников и обеспечить мероприятия по стимулированию вакцинации.