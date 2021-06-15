https://ria.ru/20210615/namaz-1737107621.html

Муфтий рассказал, как пройдут молитвы в условиях ограничений в Москве

Муфтий рассказал, как пройдут молитвы в условиях ограничений в Москве - РИА Новости, 15.06.2021

Муфтий рассказал, как пройдут молитвы в условиях ограничений в Москве

Пятничный намаз в московских мечетях не отменен, а ежедневные пятикратные молитвы в Московской соборной мечети проходят с соблюдением противопандемийных мер,... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T16:49

2021-06-15T16:49

2021-06-15T16:49

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россия

московская соборная мечеть

здоровье - общество

сергей собянин

ильдар аляутдинов

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пятничный намаз в московских мечетях не отменен, а ежедневные пятикратные молитвы в Московской соборной мечети проходят с соблюдением противопандемийных мер, сообщил РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов."В Московской соборной мечети ежедневная пятикратная молитва в штатном режиме проводится со строгим соблюдением всех необходимых мер - это дистанция, маски, необходимость перчаток. Но пока что по пятнице все остается неизменно: решение на этот счет не было принято, что пятничный намаз не будет проводиться", - сказал Аляутдинов.Сотрудники ДУМ РФ в Москве отправлены на дистанционную работу, за исключением имамов, которые проводят обряды и молитвы. Предписаний в отношении пятничного намаза со стороны московских властей, добавил муфтий, также не поступало.Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусом. Кроме того, в связи с эпидемиологической обстановкой с 13 июня работодателям рекомендуется перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто получил прививку, принимать меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников и обеспечить мероприятия по стимулированию вакцинации.

https://ria.ru/20210615/obschina-1737054956.html

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россия, московская соборная мечеть, здоровье - общество, сергей собянин, ильдар аляутдинов, москва