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В Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди и локальные грозы
В Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди и локальные грозы - РИА Новости, 15.06.2021
В Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди и локальные грозы
Кратковременные дожди во второй половине дня, локальные грозы и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T07:58
2021-06-15T07:58
2021-06-15T07:58
михаил леус
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Кратковременные дожди во второй половине дня, локальные грозы и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столичный регион останется под влиянием теплого сектора циклона. Переменная облачность, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы. Температура в столице повысится до плюс 26-28, в Подмосковье - от 25 до 30 тепла", - сообщил Леус.Ветер западный 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и к вечеру барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
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михаил леус, погода, москва, московская область (подмосковье), общество
В Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди и локальные грозы
Кратковременные дожди, локальные грозы и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник