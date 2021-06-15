https://ria.ru/20210615/moskva-1737016799.html

В Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди и локальные грозы

В Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди и локальные грозы - РИА Новости, 15.06.2021

В Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди и локальные грозы

Кратковременные дожди во второй половине дня, локальные грозы и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T07:58

2021-06-15T07:58

2021-06-15T07:58

михаил леус

погода

москва

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1e/1734831509_0:121:3230:1938_1920x0_80_0_0_bddd0dbe1e2792ce24920857f938a6e1.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Кратковременные дожди во второй половине дня, локальные грозы и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столичный регион останется под влиянием теплого сектора циклона. Переменная облачность, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы. Температура в столице повысится до плюс 26-28, в Подмосковье - от 25 до 30 тепла", - сообщил Леус.Ветер западный 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и к вечеру барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

https://ria.ru/20210615/zhara-1737005088.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, москва, московская область (подмосковье), общество