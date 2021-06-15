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Экс-президент Молдавии рассказал о работе агентов влияния в стране
Экс-президент Молдавии рассказал о работе агентов влияния в стране - РИА Новости, 15.06.2021
Экс-президент Молдавии рассказал о работе агентов влияния в стране
Экс-президент Молдавии, сопредседатель предвыборного блока "Коммунисты и социалисты" Владимир Воронин в интервью РИА Новости заявил, что в республике работает... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T08:55
2021-06-15T08:55
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КИШИНЕВ, 15 июн – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, сопредседатель предвыборного блока "Коммунисты и социалисты" Владимир Воронин в интервью РИА Новости заявил, что в республике работает очень много агентов влияния, которые финансируются Западом через 12 тысяч неправительственных организаций."Агентов влияния здесь очень много работает через тот же фонд Сороса. Посудите сами, 12 тысяч неправительственных организаций зарегистрированы в Молдавии сегодня. Конечно, они не финансируются из Российской Федерации или из Украины, они финансируются Западом, фондом Сороса", - заявил Воронин.По его словам, задача этих агентов состоит вовсе не в том, чтобы укрепить Молдавию, бороться за развитие страны или не позволить изменить статус нейтралитета республики. Экс-президент полагает, что деятельность этих агентов может спровоцировать потерю суверенитета после июльских парламентских выборов.Досрочные парламентские выборы запланированы на 11 июля. По состоянию на вторник документы для регистрации подали 22 партии и блока и два независимых кандидата, 19 из них Центризбирком допустил до участия в выборах.
https://ria.ru/20210607/parlament-1736016449.html
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россия, владимир воронин, молдавия, в мире
Экс-президент Молдавии рассказал о работе агентов влияния в стране
08:55 15.06.2021
 
© Sputnik / OsmatescoВладимир Воронин
Владимир Воронин - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© Sputnik / Osmatesco

Экс-президент Молдавии Воронин заявил, что в республике работает очень много агентов влияния

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 июн – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, сопредседатель предвыборного блока "Коммунисты и социалисты" Владимир Воронин в интервью РИА Новости заявил, что в республике работает очень много агентов влияния, которые финансируются Западом через 12 тысяч неправительственных организаций.
"Агентов влияния здесь очень много работает через тот же фонд Сороса. Посудите сами, 12 тысяч неправительственных организаций зарегистрированы в Молдавии сегодня. Конечно, они не финансируются из Российской Федерации или из Украины, они финансируются Западом, фондом Сороса", - заявил Воронин.
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По его словам, задача этих агентов состоит вовсе не в том, чтобы укрепить Молдавию, бороться за развитие страны или не позволить изменить статус нейтралитета республики. Экс-президент полагает, что деятельность этих агентов может спровоцировать потерю суверенитета после июльских парламентских выборов.
Досрочные парламентские выборы запланированы на 11 июля. По состоянию на вторник документы для регистрации подали 22 партии и блока и два независимых кандидата, 19 из них Центризбирком допустил до участия в выборах.
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