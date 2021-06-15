https://ria.ru/20210615/mishustin-1737092232.html

Мишустин обсудил с главой Ингушетии строительство новых школ

Мишустин обсудил с главой Ингушетии строительство новых школ - РИА Новости, 15.06.2021

Мишустин обсудил с главой Ингушетии строительство новых школ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым процесс создания новых школьных мест в республике. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T15:35

2021-06-15T15:35

2021-06-15T15:35

россия

махмуд-али калиматов

михаил мишустин

пятигорск

общество

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ПЯТИГОРСК, 15 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым процесс создания новых школьных мест в республике.Их встреча состоялась во вторник в рамках рабочей поездки премьера в Пятигорск."В Ингушетии высокая рождаемость, очень много детей сегодня растут в республике. Знаю, что при поддержке федерального центра сейчас строятся 18 новых школ", - сказал Мишустин в начале встречи.Глава региона рассказал о планах в этой сфере и о том, как идет процесс создания новых школьных мест.Калиматов затронул и другие вопросы социально-экономического развития республики, в том числе проблемы водоснабжения, создания новых рабочих мест, развития сельского хозяйства и комплексного развития сельских территорий.

https://realty.ria.ru/20210615/skfo-1737081854.html

https://ria.ru/20210607/shkola-1736054523.html

россия

пятигорск

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россия, махмуд-али калиматов, михаил мишустин, пятигорск, общество