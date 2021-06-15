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Мишустин обсудил с главой Ингушетии строительство новых школ
Мишустин обсудил с главой Ингушетии строительство новых школ - РИА Новости, 15.06.2021
Мишустин обсудил с главой Ингушетии строительство новых школ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым процесс создания новых школьных мест в республике. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T15:35
2021-06-15T15:35
россия
махмуд-али калиматов
михаил мишустин
пятигорск
общество
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ПЯТИГОРСК, 15 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым процесс создания новых школьных мест в республике.Их встреча состоялась во вторник в рамках рабочей поездки премьера в Пятигорск."В Ингушетии высокая рождаемость, очень много детей сегодня растут в республике. Знаю, что при поддержке федерального центра сейчас строятся 18 новых школ", - сказал Мишустин в начале встречи.Глава региона рассказал о планах в этой сфере и о том, как идет процесс создания новых школьных мест.Калиматов затронул и другие вопросы социально-экономического развития республики, в том числе проблемы водоснабжения, создания новых рабочих мест, развития сельского хозяйства и комплексного развития сельских территорий.
https://realty.ria.ru/20210615/skfo-1737081854.html
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россия, махмуд-али калиматов, михаил мишустин, пятигорск, общество
Мишустин обсудил с главой Ингушетии строительство новых школ
15:35 15.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин проводит в Пятигорске совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа
Михаил Мишустин проводит в Пятигорске совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Мишустин обсудил с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым строительство в республике новых школ

Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 15 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым процесс создания новых школьных мест в республике.
Их встреча состоялась во вторник в рамках рабочей поездки премьера в Пятигорск.
Михаил Мишустин проводит в Пятигорске совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
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"В Ингушетии высокая рождаемость, очень много детей сегодня растут в республике. Знаю, что при поддержке федерального центра сейчас строятся 18 новых школ", - сказал Мишустин в начале встречи.
Глава региона рассказал о планах в этой сфере и о том, как идет процесс создания новых школьных мест.
Калиматов затронул и другие вопросы социально-экономического развития республики, в том числе проблемы водоснабжения, создания новых рабочих мест, развития сельского хозяйства и комплексного развития сельских территорий.
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РоссияМахмуд-Али КалиматовМихаил МишустинПятигорскОбщество
 
 
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