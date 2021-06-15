https://ria.ru/20210615/mishustin-1737032487.html

Мишустин утвердил правила функционирования информационной системы ОМС

Мишустин утвердил правила функционирования информационной системы ОМС - РИА Новости, 15.06.2021

Мишустин утвердил правила функционирования информационной системы ОМС

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил правила функционирования государственной информационной системы обязательного медицинского... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T10:28

2021-06-15T10:28

2021-06-15T10:28

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил правила функционирования государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС), сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что эта система предназначена для учета информации о медицинской помощи, контроля за качеством и скоростью ее оказания, для ведения ведомственной отчётности."В России будет запущена государственная информационная система обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС). Правила её функционирования утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.В состав ГИС ОМС войдет единый регистр застрахованных лиц, он станет базой для перехода к цифровому полису ОМС. Кроме того, в рамках системы будет запущен единый интернет-портал для повышения открытости и доступности сведений об ОМС.В правилах для этого прописаны особенности взаимодействия системы с другими ГИС. На случай сбоев в работе сервисом предусмотрена возможность временного перехода на бумажный документооборот.В правилах, утвержденных Мишустиным, затронуты вопросы, связанные с правовым режимом работы ГИС, защитой информации, организацией доступа к ГИС и порядком её использования.Добавляется, что системы будут вводить в эксплуатацию поэтапно. Планируется, что полный ее функционал будет доступен в 2022 году."Запуск ГИС поможет оперативно решать вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования, упростит взаимодействие участников системы ОМС, а значит, позволит повысить доступность медпомощи для граждан", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210304/oms-1599844825.html

https://ria.ru/20201208/strakhovanie-1588291061.html

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россия, михаил мишустин, общество