https://ria.ru/20210615/mishustin-1737030943.html
Мишустин прибыл в Минеральные Воды
Мишустин прибыл в Минеральные Воды - РИА Новости, 15.06.2021
Мишустин прибыл в Минеральные Воды
Глава правительства РФ Михаил Мишустин во вторник прибыл в Минеральные Воды, откуда отправится в Пятигорск, где состоится совещание о социально-экономическом... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T10:17
2021-06-15T10:17
2021-06-15T10:30
россия
махмуд-али калиматов
казбек коков
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МИНВОДЫ, 15 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин во вторник прибыл в Минеральные Воды, откуда отправится в Пятигорск, где состоится совещание о социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа.Помимо совещания программа его рабочей поездки предусматривает посещение предприятия "Профитэкс", которое специализируется на производстве продукции машиностроения для пищевой промышленности. Также премьер в Пятигорске посетит музейно-выставочный комплекс и осмотрит мультимедийную экспозицию "Россия - моя история".Кроме того, у него запланирован целый ряд двусторонних встреч, в том числе с полпредом президента в СКФО Юрием Чайкой. Также Мишустин отдельно побеседует с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, руководителем Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым, главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым, а также с врио главы Северной Осетии-Алании Сергеем Меняйло.
https://ria.ru/20210612/mishustin-1736746292.html
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россия, махмуд-али калиматов, казбек коков, скфо, михаил мишустин, минеральные воды, политика
Мишустин прибыл в Минеральные Воды
10:17 15.06.2021 (обновлено: 10:30 15.06.2021)
Михаил Мишустин прибыл в Минеральные Воды, откуда отправится в Пятигорск