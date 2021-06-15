https://ria.ru/20210615/minirovanie-1737014408.html

В Новосибирске проверяют детсады из-за сообщений о "минировании"

В Новосибирске проверяют детсады из-за сообщений о "минировании" - РИА Новости, 15.06.2021

В Новосибирске проверяют детсады из-за сообщений о "минировании"

Правоохранительные органы в Новосибирске проводят проверки в связи с поступившими сообщениями о якобы минировании зданий детских садов города, сообщает во... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T06:37

2021-06-15T06:37

2021-06-15T06:37

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 15 июн – РИА Новости. Правоохранительные органы в Новосибирске проводят проверки в связи с поступившими сообщениями о якобы минировании зданий детских садов города, сообщает во вторник правительство Новосибирской области со ссылкой на аппарат антитеррористической комиссии (АТК) региона.В АТК сообщили, что 15 июня 2021 года поступили сообщения о минировании зданий детских садов Новосибирска.Правоохранительные органы устанавливают отправителей сообщений. В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать по указаниям компетентных органов и администраций учреждений."Ситуация находится на контроле антитеррористической комиссии Новосибирской области", - добавляют власти.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" использовали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев заявил в середине марта, что за последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о минировании объектов в России, основная масса которых приходит из-за рубежа: Германии, Франции, США, Бельгии, Нидерландов, Японии.

https://ria.ru/20210522/rostov-na-donu-1733475100.html

https://ria.ru/20210513/kolledzh-1732084743.html

новосибирск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирск, происшествия