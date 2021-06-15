https://ria.ru/20210615/medvedchuk-1737017951.html

Медведчук пожаловался в ЕСПЧ на действия Киева

Медведчук пожаловался в ЕСПЧ на действия Киева - РИА Новости, 15.06.2021

Медведчук пожаловался в ЕСПЧ на действия Киева

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук обратился в ЕСПЧ с жалобой на "незаконные действия украинской власти",... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T08:15

2021-06-15T08:15

2021-06-15T10:50

ирина венедиктова

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

ренат кузьмин

владимир зеленский

виктор медведчук

украина

в мире

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КИЕВ, 15 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук обратился в ЕСПЧ с жалобой на "незаконные действия украинской власти", заявил его соратник по партии Ренат Кузьмин.Медведчука и его однопартийца Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорт для выезда за границу. Он считает, что дело могут рассмотреть в приоритетном порядке и решения долго ждать не придется.Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.

https://ria.ru/20210525/medvedchuk-1733887478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, ренат кузьмин, владимир зеленский, виктор медведчук, украина, в мире