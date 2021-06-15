Медведчук пожаловался в ЕСПЧ на действия Киева
08:15 15.06.2021 (обновлено: 10:50 15.06.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева
Медведчук пожаловался в ЕСПЧ на действия Киева и политическую мотивацию его преследования
КИЕВ, 15 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук обратился в ЕСПЧ с жалобой на "незаконные действия украинской власти", заявил его соратник по партии Ренат Кузьмин.
Медведчука и его однопартийца Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорт для выезда за границу.
"Он обвинил действующий режим в политической мотивации его уголовного преследования, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность", — написал Кузьмин в Telegram.
Он считает, что дело могут рассмотреть в приоритетном порядке и решения долго ждать не придется.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
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