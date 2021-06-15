https://ria.ru/20210615/lovushka-1737091398.html
"Ловушка для США". Американцы высказались о вступлении Украины в НАТО
"Ловушка для США". Американцы высказались о вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 15.06.2021
"Ловушка для США". Американцы высказались о вступлении Украины в НАТО
Читатели сайта Fox News высказались о том, нужно ли принимать Украину в Североатлантический альянс. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T15:31
2021-06-15T15:31
2021-06-15T15:31
россия
нато
джо байден
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Читатели сайта Fox News высказались о том, нужно ли принимать Украину в Североатлантический альянс. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Киев не соответствует критериям, необходимым для членства в НАТО, но получит помощь со стороны военного блока на фоне роста напряженности с Россией. "Не видать Украине членства в НАТО как своих ушей, пока Хантер не получит еще более выгодную синекуру", — написал Freedom2speak."Если в НАТО берут лишь тех, у кого нет коррупции, то как, спрашивается, туда попали Байден с Харрис?" — сыронизировал Buckn620."Правильно. Мы не можем позволить Украине вступить в НАТО. Как только мы обязуемся их защищать, считай, мы в ловушке у Путина. Он знает, что воевать ради Киева мы ни в коем случае не будем, а невыполнение обязательств по защите членов НАТО ослабляет весь альянс и будоражит недоверие", — отметил byedon692."Советская Россия в свое время позволила двум Германиям воссоединиться лишь потому, что США дали им ряд гарантий, важнейшая из которых — что мы не заинтересованы в расширении НАТО на восток. Потом победил Билл Клинтон, и мы именно это и сделали — причем расширились до самой российской границы. Россия по понятным причинам считает НАТО кинжалом у собственного горла. Еще одна ключевая ошибка, которая привела к нынешним враждебным отношениям, — бомбардировка их православных братьев в Сербии. Борис Ельцин пытался предостеречь нас от вмешательства в гражданскую войну в Югославии, но мы не послушали — и получили Владимира Путина", — пишет GeorgeInSanDiego."Расширение НАТО на восток — это красная тряпка не только для Путина, но и для многих украинцев. Они десятилетиями видят в НАТО смертельного врага. Украина так или иначе всегда входила в состав Российской империи", — заметил Romn."Байден пошлет Украине побольше одеял — это остановит Красную Армию", — пошутил XjustCuriousx."Прискорбно, что мы превратились в банановую республику, где преступники вроде Джо и Хантера разгуливают на свободе как ни в чем не бывало", — посетовал Localguy.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, джо байден, сша, украина, в мире
"Ловушка для США". Американцы высказались о вступлении Украины в НАТО
Американцы назвали вступление Украины в НАТО ловушкой
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
Читатели сайта Fox News
высказались о том, нужно ли принимать Украину
в Североатлантический альянс.
Ранее президент США Джо Байден
заявил, что Киев не соответствует критериям, необходимым для членства в НАТО, но получит помощь со стороны военного блока на фоне роста напряженности с Россией.
"Не видать Украине членства в НАТО как своих ушей, пока Хантер не получит еще более выгодную синекуру", — написал Freedom2speak.
"У Украины территориальные конфликты с соседями (не только с Россией, но и с Польшей, Венгрией и Румынией). На Украине продолжается гражданская война. Как это вообще вяжется с членством в НАТО?" — задается вопросом nagant603.
"Если в НАТО берут лишь тех, у кого нет коррупции, то как, спрашивается, туда попали Байден с Харрис?" — сыронизировал Buckn620.
"Правильно. Мы не можем позволить Украине вступить в НАТО. Как только мы обязуемся их защищать, считай, мы в ловушке у Путина. Он знает, что воевать ради Киева мы ни в коем случае не будем, а невыполнение обязательств по защите членов НАТО ослабляет весь альянс и будоражит недоверие", — отметил byedon692.
"Советская Россия в свое время позволила двум Германиям воссоединиться лишь потому, что США дали им ряд гарантий, важнейшая из которых — что мы не заинтересованы в расширении НАТО на восток. Потом победил Билл Клинтон
, и мы именно это и сделали — причем расширились до самой российской границы. Россия по понятным причинам считает НАТО кинжалом у собственного горла. Еще одна ключевая ошибка, которая привела к нынешним враждебным отношениям, — бомбардировка их православных братьев в Сербии. Борис Ельцин
пытался предостеречь нас от вмешательства в гражданскую войну в Югославии
, но мы не послушали — и получили Владимира Путина
", — пишет GeorgeInSanDiego.
"Расширение НАТО на восток — это красная тряпка не только для Путина, но и для многих украинцев. Они десятилетиями видят в НАТО смертельного врага. Украина так или иначе всегда входила в состав Российской империи", — заметил Romn.
"Байден пошлет Украине побольше одеял — это остановит Красную Армию", — пошутил XjustCuriousx.
"Прискорбно, что мы превратились в банановую республику, где преступники вроде Джо и Хантера разгуливают на свободе как ни в чем не бывало", — посетовал Localguy.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>