https://ria.ru/20210615/kuzbass-1737018230.html

В Кузбассе умерла пострадавшая при пожаре на обогатительной фабрике

В Кузбассе умерла пострадавшая при пожаре на обогатительной фабрике - РИА Новости, 15.06.2021

В Кузбассе умерла пострадавшая при пожаре на обогатительной фабрике

Пострадавшая во время пожара на Центральной обогатительной фабрике "Березовская" в Кузбассе скончалась, ее семье будет оказана помощь, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T08:25

2021-06-15T08:25

2021-06-15T08:26

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 15 июн - РИА Новости. Пострадавшая во время пожара на Центральной обогатительной фабрике "Березовская" в Кузбассе скончалась, ее семье будет оказана помощь, сообщили РИА Новости в министерстве угольной промышленности региона.Ранее сообщалось, что обогатительная фабрика загорелась в Кузбассе, на месте работают отделения пожарной охраны и ВГСО, выведено 39 человек."Сейчас констатировали врачи смерть (крановщицы – ред.). Во время пожара она спустилась со своего рабочего места, но до выхода она не успела дойти, реанимационные действия не привели к положительному результату, к сожалению, сейчас врачи скорой помощи констатировали смерть", – рассказали РИА Новости в министерстве.Собеседница агентства добавила, что погибшая крановщица 1963 года рождения.Собеседница агентства уточнила, что на данный момент работы по ликвидации пожара продолжаются. Площадь пожара составляет 6 тысяч квадратных метров."Все работы на ЦОФ прекращены, люди выведены. На сегодня фабрика не будет работать, будут проводиться ремонтные работы", - рассказали в министерстве.

https://ria.ru/20210615/pozhar-1737015187.html

https://ria.ru/20210609/pozhar-1736231420.html

кемеровская область

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кемеровская область, происшествия