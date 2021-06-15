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В Кузбассе умерла пострадавшая при пожаре на обогатительной фабрике
В Кузбассе умерла пострадавшая при пожаре на обогатительной фабрике - РИА Новости, 15.06.2021
В Кузбассе умерла пострадавшая при пожаре на обогатительной фабрике
Пострадавшая во время пожара на Центральной обогатительной фабрике "Березовская" в Кузбассе скончалась, ее семье будет оказана помощь, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T08:25
2021-06-15T08:26
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 15 июн - РИА Новости. Пострадавшая во время пожара на Центральной обогатительной фабрике "Березовская" в Кузбассе скончалась, ее семье будет оказана помощь, сообщили РИА Новости в министерстве угольной промышленности региона.Ранее сообщалось, что обогатительная фабрика загорелась в Кузбассе, на месте работают отделения пожарной охраны и ВГСО, выведено 39 человек."Сейчас констатировали врачи смерть (крановщицы – ред.). Во время пожара она спустилась со своего рабочего места, но до выхода она не успела дойти, реанимационные действия не привели к положительному результату, к сожалению, сейчас врачи скорой помощи констатировали смерть", – рассказали РИА Новости в министерстве.Собеседница агентства добавила, что погибшая крановщица 1963 года рождения.Собеседница агентства уточнила, что на данный момент работы по ликвидации пожара продолжаются. Площадь пожара составляет 6 тысяч квадратных метров."Все работы на ЦОФ прекращены, люди выведены. На сегодня фабрика не будет работать, будут проводиться ремонтные работы", - рассказали в министерстве.
https://ria.ru/20210615/pozhar-1737015187.html
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кемеровская область, происшествия
В Кузбассе умерла пострадавшая при пожаре на обогатительной фабрике
08:25 15.06.2021 (обновлено: 08:26 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В Кузбассе умерла женщина, пострадавшая при пожаре на обогатительной фабрике "Березовская"

Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 15 июн - РИА Новости. Пострадавшая во время пожара на Центральной обогатительной фабрике "Березовская" в Кузбассе скончалась, ее семье будет оказана помощь, сообщили РИА Новости в министерстве угольной промышленности региона.
Ранее сообщалось, что обогатительная фабрика загорелась в Кузбассе, на месте работают отделения пожарной охраны и ВГСО, выведено 39 человек.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
07:19
В Кузбассе загорелась обогатительная фабрика
"Сейчас констатировали врачи смерть (крановщицы – ред.). Во время пожара она спустилась со своего рабочего места, но до выхода она не успела дойти, реанимационные действия не привели к положительному результату, к сожалению, сейчас врачи скорой помощи констатировали смерть", – рассказали РИА Новости в министерстве.
Собеседница агентства добавила, что погибшая крановщица 1963 года рождения.
"Семье погибшей будет оказана помощь. На сегодняшний день от администрации (выделят – ред.) 50 тысяч рублей. Это по распоряжению губернатора такая у нас мера. Остальное будет выплачено из средств предприятия. Будет оцениваться и доход, и что в распоряжении у них сейчас есть, какие финансовые возможности, и стоит не забывать, что страховые выплаты должны быть человеку в соответствии с федеральным законом", - добавили в министерстве
Собеседница агентства уточнила, что на данный момент работы по ликвидации пожара продолжаются. Площадь пожара составляет 6 тысяч квадратных метров.
"Все работы на ЦОФ прекращены, люди выведены. На сегодня фабрика не будет работать, будут проводиться ремонтные работы", - рассказали в министерстве.
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