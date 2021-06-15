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В Кремле прокомментировали закон о поиске пропавших людей по геолокации
В Кремле прокомментировали закон о поиске пропавших людей по геолокации - РИА Новости, 15.06.2021
В Кремле прокомментировали закон о поиске пропавших людей по геолокации
Президент РФ Владимир Путин не знает о позиции главы организации "Лиза Алерт" Григория Сергеева по поводу принятого Госдумой в третьем чтении законопроекта,... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T12:53
2021-06-15T13:41
госдума рф
дмитрий песков
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общество
политика
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не знает о позиции главы организации "Лиза Алерт" Григория Сергеева по поводу принятого Госдумой в третьем чтении законопроекта, который дает поисковикам доступ к геолокации мобильных телефонов потерявшихся детей, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, президент не знает о позиции Сергеева. И в связи с тем, что мы не знаем нюансов, вряд ли может быть какая-то реакция", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, знает ли президент о позиции Сергеева, считающего, что принятый Думой законопроект усеченный и "является, по сути, бесполезным"."Наверное, поскольку закон уже принят, мы исходим из того, что как-то была возможность участвовать в процессе разработки этого законопроекта тех, кто был инициатором принятия и разработки", - добавил пресс-секретарь президента.Законопроект разрешает без решения суда передавать сведения о "месте нахождения радиоэлектронных средств оператора связи и положении пользовательского оборудования абонента" уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.Авторами внесенного в 2018 году законопроекта выступили спикер Совфеда Валентина Матвиенко, вице-спикер Андрей Турчак, председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас и другие. Документ подготовлен во исполнение поручения президента.
https://radiosputnik.ria.ru/20210204/geolokatsiya-1596053404.html
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госдума рф, дмитрий песков, технологии, общество, политика, россия
В Кремле прокомментировали закон о поиске пропавших людей по геолокации
12:53 15.06.2021 (обновлено: 13:41 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Дмитрий Песков прокомментировал закон о поиске пропавших людей по геолокации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не знает о позиции главы организации "Лиза Алерт" Григория Сергеева по поводу принятого Госдумой в третьем чтении законопроекта, который дает поисковикам доступ к геолокации мобильных телефонов потерявшихся детей, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, президент не знает о позиции Сергеева. И в связи с тем, что мы не знаем нюансов, вряд ли может быть какая-то реакция", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, знает ли президент о позиции Сергеева, считающего, что принятый Думой законопроект усеченный и "является, по сути, бесполезным".
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"Наверное, поскольку закон уже принят, мы исходим из того, что как-то была возможность участвовать в процессе разработки этого законопроекта тех, кто был инициатором принятия и разработки", - добавил пресс-секретарь президента.
Законопроект разрешает без решения суда передавать сведения о "месте нахождения радиоэлектронных средств оператора связи и положении пользовательского оборудования абонента" уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
Авторами внесенного в 2018 году законопроекта выступили спикер Совфеда Валентина Матвиенко, вице-спикер Андрей Турчак, председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас и другие. Документ подготовлен во исполнение поручения президента.
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