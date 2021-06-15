Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210615/kosmetika-1737095714.html
Ученые обнаружили в косметике токсичные вещества
Ученые обнаружили в косметике токсичные вещества - РИА Новости, 15.06.2021
Ученые обнаружили в косметике токсичные вещества
Согласно новому исследованию американских ученых, многие косметические средства, широко продающиеся в торговых сетях, содержат высокий уровень пер- и... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T15:54
2021-06-15T15:54
наука
химия
здоровье
канада
сша
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569709538_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_63b9c8d3493aee7083a1e856cee044ec.jpg
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Согласно новому исследованию американских ученых, многие косметические средства, широко продающиеся в торговых сетях, содержат высокий уровень пер- и полифторалкильных веществ (PFAS) — потенциально токсичного класса химических веществ, с которыми связан риск развития ряда серьезных заболеваний. Статья с результатами опубликована в журнале Environmental Science &amp; Technology Letters.Ученые из Университета Нотр-Дам в Индиане протестировали более 200 популярных косметических средств, продающихся в США и Канаде, включая тональные кремы, губные помады, средства для ресниц и бровей. Результаты показали, что 56 процентов тональных кремов и продуктов для глаз, 48 процентов губных помад и 47 процентов туши для ресниц содержат высокий уровень фтора, что указывает на использование PFAS-веществ. В эту группу попали в первую очередь средства, которые производители характеризуют как "стойкие" и "несмываемые", так как PFAS часто добавляют для увеличения водостойкости и лучшего пленкообразования. "Эти результаты, учитывая риск воздействия на потребителя в сочетании с масштабом многомиллиардной индустрии, которая ежедневно поставляет эти продукты потребителям, вызывают особую озабоченность", — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования, профессора физики Грэма Писли (Graham Peaslee).Авторы отмечают, что PFAS — это чрезвычайно устойчивые химические вещества, которые, попадая в кровоток, плохо выводятся и накапливаются в организме. Помимо индивидуально риска существует риск загрязнения окружающей среды, связанный с производством и утилизацией этих продуктов. Последний фактор затрагивает уже множество людей и представляет опасность для биосферы.Используемые, помимо косметики, в антипригарной посуде, тканях со специальным покрытием и упаковке для фаст-фуда, PFAS известны как "вечные химические вещества", потому что они не разлагаются естественным образом, оставаясь в почве и грунтовых водах в течение десятилетий. Исследования связывают определенные PFAS с риском развития рака, гипертонии, заболеваниями щитовидной железы и врожденными пороками у детей.Из косметических продуктов, протестированных учеными и содержащих PFAS-вещества, 29 процентов имели в своем составе от четырех до 13 конкретных PFAS, но только у одного из всех протестированных продуктов PFAS был указан в качестве ингредиента на упаковке."Это тревожный сигнал, — говорит Писли. — Наши измерения указывают на широкое использование PFAS в этих продуктах, но полный объем использования фторированных химикатов в косметике трудно оценить из-за отсутствия строгих требований к маркировке".Авторы отмечают, что после аналогичного исследования на рынке продуктов питания, проведенного ими в 2017 году, сети быстрого питания, обнаружившие, что их продукты содержат PFAS, переключились на альтернативные варианты. Ученые ожидают такой же реакции со стороны производителей косметики, а также других товаров народного потребления, в составе которых присутствуют PFAS.
https://ria.ru/20210526/rtut-1734291747.html
https://ria.ru/20210422/pitanie-1729345889.html
канада
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569709538_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_f27f76c32ba2ea81b457fa34c1a1e1d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
химия, здоровье, канада, сша, технологии

Ученые обнаружили в косметике токсичные вещества

15:54 15.06.2021
 
CC0 / Ichigo121212 / Косметика
Косметика - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
CC0 / Ichigo121212 /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Согласно новому исследованию американских ученых, многие косметические средства, широко продающиеся в торговых сетях, содержат высокий уровень пер- и полифторалкильных веществ (PFAS) — потенциально токсичного класса химических веществ, с которыми связан риск развития ряда серьезных заболеваний. Статья с результатами опубликована в журнале Environmental Science & Technology Letters.
Ученые из Университета Нотр-Дам в Индиане протестировали более 200 популярных косметических средств, продающихся в США и Канаде, включая тональные кремы, губные помады, средства для ресниц и бровей. Результаты показали, что 56 процентов тональных кремов и продуктов для глаз, 48 процентов губных помад и 47 процентов туши для ресниц содержат высокий уровень фтора, что указывает на использование PFAS-веществ.
В эту группу попали в первую очередь средства, которые производители характеризуют как "стойкие" и "несмываемые", так как PFAS часто добавляют для увеличения водостойкости и лучшего пленкообразования.
"Эти результаты, учитывая риск воздействия на потребителя в сочетании с масштабом многомиллиардной индустрии, которая ежедневно поставляет эти продукты потребителям, вызывают особую озабоченность", — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования, профессора физики Грэма Писли (Graham Peaslee).
Спуск пробоотборника с борта немецкого исследовательского судна Sonne у берегов Чили - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 17:04Наука
Ученые обнаружили большие скопления ртути на дне океана
Авторы отмечают, что PFAS — это чрезвычайно устойчивые химические вещества, которые, попадая в кровоток, плохо выводятся и накапливаются в организме. Помимо индивидуально риска существует риск загрязнения окружающей среды, связанный с производством и утилизацией этих продуктов. Последний фактор затрагивает уже множество людей и представляет опасность для биосферы.
Используемые, помимо косметики, в антипригарной посуде, тканях со специальным покрытием и упаковке для фаст-фуда, PFAS известны как "вечные химические вещества", потому что они не разлагаются естественным образом, оставаясь в почве и грунтовых водах в течение десятилетий. Исследования связывают определенные PFAS с риском развития рака, гипертонии, заболеваниями щитовидной железы и врожденными пороками у детей.
Из косметических продуктов, протестированных учеными и содержащих PFAS-вещества, 29 процентов имели в своем составе от четырех до 13 конкретных PFAS, но только у одного из всех протестированных продуктов PFAS был указан в качестве ингредиента на упаковке.
"Это тревожный сигнал, — говорит Писли. — Наши измерения указывают на широкое использование PFAS в этих продуктах, но полный объем использования фторированных химикатов в косметике трудно оценить из-за отсутствия строгих требований к маркировке".
Авторы отмечают, что после аналогичного исследования на рынке продуктов питания, проведенного ими в 2017 году, сети быстрого питания, обнаружившие, что их продукты содержат PFAS, переключились на альтернативные варианты. Ученые ожидают такой же реакции со стороны производителей косметики, а также других товаров народного потребления, в составе которых присутствуют PFAS.
Восточные сладости в кафе одного из отелей Антальи. - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 02:00Наука
Ученые описали смертельно опасные стили питания
 
НаукахимияЗдоровьеКанадаСШАТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:14Мишустин одобрил идею создать патриотический центр в школе №1 Беслана
17:14Треть депутатов Мосгордумы привились от коронавируса
17:13Волочкова рассказала, что подала иск на руководство Большого театра
17:13На складе в Челябинске ликвидировали открытое горение
17:07Переводчик папы на встречах с Путиным и патриархом стал послом на Украине
17:03В ЕС выступили за предсказуемые отношения с Россией
17:02В Кургане бывшего росгвардейца приговорили за "поимку" лжетеррориста
17:01Украинские силовики подорвались на собственных минах в Донбассе
16:58В Москве мужчина погиб при падении в шахту лифта
16:56Ученые рассказали, кто рискует повторно заболеть COVID-19
16:49В Курской области сельский житель облил соседа горючим и поджег
16:49Муфтий рассказал, как пройдут молитвы в условиях ограничений в Москве
16:46Два Ту-160 пролетели над Балтийским морем
16:44Жители Горного Алтая сняли на видео котят краснокнижного манула
16:43Эрдоган заявил о планах открыть в Шуше консульство Турции
16:42"Премьер" Косово заявил о необходимости диалога с Сербией на равных
16:38В ЛНР заявили о попытках ВСУ обострить обстановку у линии соприкосновения
16:36Кулеба обвинил Россию в том, что Украину не принимают в НАТО
16:35Эрдоган пообещал сделать все для нормализации отношений с Арменией
16:24Лидеры ЕС и США договорились о создании Совета по торговле и технологиям
Лента новостейМолния