https://ria.ru/20210615/kosmetika-1737095714.html

Ученые обнаружили в косметике токсичные вещества

Ученые обнаружили в косметике токсичные вещества - РИА Новости, 15.06.2021

Ученые обнаружили в косметике токсичные вещества

Согласно новому исследованию американских ученых, многие косметические средства, широко продающиеся в торговых сетях, содержат высокий уровень пер- и... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T15:54

2021-06-15T15:54

2021-06-15T15:54

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Согласно новому исследованию американских ученых, многие косметические средства, широко продающиеся в торговых сетях, содержат высокий уровень пер- и полифторалкильных веществ (PFAS) — потенциально токсичного класса химических веществ, с которыми связан риск развития ряда серьезных заболеваний. Статья с результатами опубликована в журнале Environmental Science & Technology Letters.Ученые из Университета Нотр-Дам в Индиане протестировали более 200 популярных косметических средств, продающихся в США и Канаде, включая тональные кремы, губные помады, средства для ресниц и бровей. Результаты показали, что 56 процентов тональных кремов и продуктов для глаз, 48 процентов губных помад и 47 процентов туши для ресниц содержат высокий уровень фтора, что указывает на использование PFAS-веществ. В эту группу попали в первую очередь средства, которые производители характеризуют как "стойкие" и "несмываемые", так как PFAS часто добавляют для увеличения водостойкости и лучшего пленкообразования. "Эти результаты, учитывая риск воздействия на потребителя в сочетании с масштабом многомиллиардной индустрии, которая ежедневно поставляет эти продукты потребителям, вызывают особую озабоченность", — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования, профессора физики Грэма Писли (Graham Peaslee).Авторы отмечают, что PFAS — это чрезвычайно устойчивые химические вещества, которые, попадая в кровоток, плохо выводятся и накапливаются в организме. Помимо индивидуально риска существует риск загрязнения окружающей среды, связанный с производством и утилизацией этих продуктов. Последний фактор затрагивает уже множество людей и представляет опасность для биосферы.Используемые, помимо косметики, в антипригарной посуде, тканях со специальным покрытием и упаковке для фаст-фуда, PFAS известны как "вечные химические вещества", потому что они не разлагаются естественным образом, оставаясь в почве и грунтовых водах в течение десятилетий. Исследования связывают определенные PFAS с риском развития рака, гипертонии, заболеваниями щитовидной железы и врожденными пороками у детей.Из косметических продуктов, протестированных учеными и содержащих PFAS-вещества, 29 процентов имели в своем составе от четырех до 13 конкретных PFAS, но только у одного из всех протестированных продуктов PFAS был указан в качестве ингредиента на упаковке."Это тревожный сигнал, — говорит Писли. — Наши измерения указывают на широкое использование PFAS в этих продуктах, но полный объем использования фторированных химикатов в косметике трудно оценить из-за отсутствия строгих требований к маркировке".Авторы отмечают, что после аналогичного исследования на рынке продуктов питания, проведенного ими в 2017 году, сети быстрого питания, обнаружившие, что их продукты содержат PFAS, переключились на альтернативные варианты. Ученые ожидают такой же реакции со стороны производителей косметики, а также других товаров народного потребления, в составе которых присутствуют PFAS.

https://ria.ru/20210526/rtut-1734291747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

химия, здоровье, канада, сша, технологии