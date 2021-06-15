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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737148001.html
Ученые заявили, что коронавирус появился в США в декабре 2019 года
Ученые заявили, что коронавирус появился в США в декабре 2019 года - РИА Новости, 16.06.2021
Ученые заявили, что коронавирус появился в США в декабре 2019 года
Первые случаи заражения коронавирусом в США произошли в декабре 2019 года, свидетельствует проведенное в стране исследование образцов крови. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-15T23:13
2021-06-16T00:17
распространение коронавируса
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Первые случаи заражения коронавирусом в США произошли в декабре 2019 года, свидетельствует проведенное в стране исследование образцов крови."Результаты этого отчета предполагают, что инфекция SARS-CoV-2 могла присутствовать в США &lt;...&gt; раньше, чем предполагалось", — говорится в пресс-релизе Национальных институтов здравоохранения (NIH).Ученые изучили более 24 тысяч образцов крови, предоставленных жителями из 50 штатов в период с 2 января по 18 марта 2020 года. В результате исследователи пришли к выводу, что уже в начале января у определенного числа американцев появились антитела, хотя на тот момент в этих штатах официально еще не зафиксировали случаев заражения.С начала пандемии в США выявили более 33,3 миллиона зараженных, скончались более 597,3 тысячи пациентов с COVID-19. Почти 300 миллионов американцев получили дозы вакцины от коронавируса, сообщает Университет Джонса Хопкинса. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), первый укол вакцины получили 170,2 миллиона человек, обе прививки сделали 138,1 миллиона американцев.
https://ria.ru/20210613/bayden-1736869050.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, в мире
Ученые заявили, что коронавирус появился в США в декабре 2019 года
23:13 15.06.2021 (обновлено: 00:17 16.06.2021)
 
© AP Photo / Jae C. HongПациент лежит на кровати в отделении COVID-19 в Медицинском центре Святого Креста Провиденса в районе Мишн-Хиллз в Лос-Анджелесе
Пациент лежит на кровати в отделении COVID-19 в Медицинском центре Святого Креста Провиденса в районе Мишн-Хиллз в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© AP Photo / Jae C. Hong

Ученые заявили о появлении коронавируса в США в 2019 году

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Первые случаи заражения коронавирусом в США произошли в декабре 2019 года, свидетельствует проведенное в стране исследование образцов крови.
"Результаты этого отчета предполагают, что инфекция SARS-CoV-2 могла присутствовать в США <...> раньше, чем предполагалось", — говорится в пресс-релизе Национальных институтов здравоохранения (NIH).
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Ученые изучили более 24 тысяч образцов крови, предоставленных жителями из 50 штатов в период с 2 января по 18 марта 2020 года. В результате исследователи пришли к выводу, что уже в начале января у определенного числа американцев появились антитела, хотя на тот момент в этих штатах официально еще не зафиксировали случаев заражения.
С начала пандемии в США выявили более 33,3 миллиона зараженных, скончались более 597,3 тысячи пациентов с COVID-19. Почти 300 миллионов американцев получили дозы вакцины от коронавируса, сообщает Университет Джонса Хопкинса. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), первый укол вакцины получили 170,2 миллиона человек, обе прививки сделали 138,1 миллиона американцев.
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