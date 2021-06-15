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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737145722.html
Проценко рассказал о пациентах больницы в Коммунарке
Проценко рассказал о пациентах больницы в Коммунарке - РИА Новости, 15.06.2021
Проценко рассказал о пациентах больницы в Коммунарке
Большинство заболевших коронавирусом, которые лечатся в больнице в Коммунарке, - пожилые или с избыточной массой тела, рассказал главный врач больницы №40 в... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T22:23
2021-06-15T22:34
распространение коронавируса
денис проценко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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коммунарка (москва)
здоровье - общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Большинство заболевших коронавирусом, которые лечатся в больнице в Коммунарке, - пожилые или с избыточной массой тела, рассказал главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, но отметил, что и молодые пациенты тяжело болеют."В основном это те же факторы риска: пожилые люди, это пациенты с избыточной массой тела. Но так как в феврале Коммунарка из чисто ковидного госпиталя стала госпиталем многопрофильным, то у нас достаточно большой удельный вес пациентов, которые ПЦР-положительные, но у них при этом развиваются инсульты, острые инфаркты миокарда, гнойная хирургия, чистая хирургия, травматология, нейрохирургия", - сказал Проценко в интервью RT Россия, говоря о том, кто на данный момент лечится в больнице.Он отметил, что при этом есть пациентка 20 лет, находящаяся на ИВЛ, с рассеянным склерозом, которая не привилась. Хоть в общей массе пациентов молодых - не большая пропорция, но и они болеют тяжело.
https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737143739.html
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денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, коммунарка (москва), здоровье - общество, общество
Проценко рассказал о пациентах больницы в Коммунарке
22:23 15.06.2021 (обновлено: 22:34 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи у больницы в Коммунарке
Машины скорой помощи у больницы в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Проценко рассказал, что в Коммунарке много пожилых пациентов и людей с избыточной массой тела

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Большинство заболевших коронавирусом, которые лечатся в больнице в Коммунарке, - пожилые или с избыточной массой тела, рассказал главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, но отметил, что и молодые пациенты тяжело болеют.
"В основном это те же факторы риска: пожилые люди, это пациенты с избыточной массой тела. Но так как в феврале Коммунарка из чисто ковидного госпиталя стала госпиталем многопрофильным, то у нас достаточно большой удельный вес пациентов, которые ПЦР-положительные, но у них при этом развиваются инсульты, острые инфаркты миокарда, гнойная хирургия, чистая хирургия, травматология, нейрохирургия", - сказал Проценко в интервью RT Россия, говоря о том, кто на данный момент лечится в больнице.
Он отметил, что при этом есть пациентка 20 лет, находящаяся на ИВЛ, с рассеянным склерозом, которая не привилась. Хоть в общей массе пациентов молодых - не большая пропорция, но и они болеют тяжело.
Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
Вчера, 21:45Распространение коронавируса
Проценко: больных в Коммунарке больше, чем на пике в первые две волны
 
Распространение коронавирусаДенис ПроценкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыКоммунарка (Москва)Здоровье - ОбществоОбщество
 
 
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