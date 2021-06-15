https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737145722.html

Проценко рассказал о пациентах больницы в Коммунарке

Проценко рассказал о пациентах больницы в Коммунарке - РИА Новости, 15.06.2021

Проценко рассказал о пациентах больницы в Коммунарке

Большинство заболевших коронавирусом, которые лечатся в больнице в Коммунарке, - пожилые или с избыточной массой тела, рассказал главный врач больницы №40 в... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T22:23

2021-06-15T22:23

2021-06-15T22:34

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Большинство заболевших коронавирусом, которые лечатся в больнице в Коммунарке, - пожилые или с избыточной массой тела, рассказал главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, но отметил, что и молодые пациенты тяжело болеют."В основном это те же факторы риска: пожилые люди, это пациенты с избыточной массой тела. Но так как в феврале Коммунарка из чисто ковидного госпиталя стала госпиталем многопрофильным, то у нас достаточно большой удельный вес пациентов, которые ПЦР-положительные, но у них при этом развиваются инсульты, острые инфаркты миокарда, гнойная хирургия, чистая хирургия, травматология, нейрохирургия", - сказал Проценко в интервью RT Россия, говоря о том, кто на данный момент лечится в больнице.Он отметил, что при этом есть пациентка 20 лет, находящаяся на ИВЛ, с рассеянным склерозом, которая не привилась. Хоть в общей массе пациентов молодых - не большая пропорция, но и они болеют тяжело.

https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737143739.html

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