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https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737143739.html
Проценко: больных в Коммунарке больше, чем на пике в первые две волны
Проценко: больных в Коммунарке больше, чем на пике в первые две волны - РИА Новости, 15.06.2021
Проценко: больных в Коммунарке больше, чем на пике в первые две волны
Больных с COVID в больницу в Коммунарке прибывает больше, чем в пиковые дни в первые две волны, заявил во вторник главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T21:45
2021-06-15T21:59
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Больных с COVID в больницу в Коммунарке прибывает больше, чем в пиковые дни в первые две волны, заявил во вторник главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко."Мы сейчас видим, что более 200 пациентов поступает каждый день (ГКБ № 40), это больше, чем в пиковые дни в первые две волны", - сказал Проценко в интервью RT Россия.Во вторник оперштаб Москвы сообщал, что за сутки в городе выявлено 6805 новых случаев заражения COVID-19, госпитализированы 1705 человек. Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%.
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денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, коммунарка (москва), здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
Проценко: больных в Коммунарке больше, чем на пике в первые две волны
21:45 15.06.2021 (обновлено: 21:59 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Проценко заявил, что в Коммунарку каждый день прибывает более 200 пациентов с COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Больных с COVID в больницу в Коммунарке прибывает больше, чем в пиковые дни в первые две волны, заявил во вторник главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.
"Мы сейчас видим, что более 200 пациентов поступает каждый день (ГКБ № 40), это больше, чем в пиковые дни в первые две волны", - сказал Проценко в интервью RT Россия.
Во вторник оперштаб Москвы сообщал, что за сутки в городе выявлено 6805 новых случаев заражения COVID-19, госпитализированы 1705 человек. Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%.
Главный врач больницы №40 Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
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