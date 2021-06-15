https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737143739.html

Проценко: больных в Коммунарке больше, чем на пике в первые две волны

Проценко: больных в Коммунарке больше, чем на пике в первые две волны - РИА Новости, 15.06.2021

Проценко: больных в Коммунарке больше, чем на пике в первые две волны

Больных с COVID в больницу в Коммунарке прибывает больше, чем в пиковые дни в первые две волны, заявил во вторник главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T21:45

2021-06-15T21:45

2021-06-15T21:59

распространение коронавируса

денис проценко

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коммунарка (москва)

здоровье - общество

сергей собянин

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Больных с COVID в больницу в Коммунарке прибывает больше, чем в пиковые дни в первые две волны, заявил во вторник главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко."Мы сейчас видим, что более 200 пациентов поступает каждый день (ГКБ № 40), это больше, чем в пиковые дни в первые две волны", - сказал Проценко в интервью RT Россия.Во вторник оперштаб Москвы сообщал, что за сутки в городе выявлено 6805 новых случаев заражения COVID-19, госпитализированы 1705 человек. Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%.

https://ria.ru/20210615/vaktsinatsiya-1737141627.html

россия

коммунарка (москва)

москва

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2021

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