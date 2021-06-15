https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737140068.html

Инкубационный период коронавируса сократился, заявил Проценко

Инкубационный период коронавируса сократился, заявил Проценко - РИА Новости, 15.06.2021

Инкубационный период коронавируса сократился, заявил Проценко

Инкубационный период коронавируса укоротился до 4-5 дней, заявил во вторник главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T20:56

2021-06-15T20:56

2021-06-15T20:56

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Инкубационный период коронавируса укоротился до 4-5 дней, заявил во вторник главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко."Укоротился период инкубационный, сейчас 4-5 дней. Клиническая картина, наверное, сильно не поменялась", - сказал Проценко в интервью RT Россия.При этом он не стал прогнозировать, связан ли взрыв заболеваемости с индийским штаммом коронавируса.Отвечая на вопрос об обязательной вакцинации, Проценко заявил: "Это единственный выход из создавшейся ситуации пандемии, и вопрос, как она регулироваться должна".

https://ria.ru/20210615/shtamm-1737128847.html

https://ria.ru/20210604/privivka-1735629244.html

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2021

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