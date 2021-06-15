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Распространение коронавируса
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Инкубационный период коронавируса сократился, заявил Проценко
Инкубационный период коронавируса сократился, заявил Проценко - РИА Новости, 15.06.2021
Инкубационный период коронавируса сократился, заявил Проценко
Инкубационный период коронавируса укоротился до 4-5 дней, заявил во вторник главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T20:56
2021-06-15T20:56
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Инкубационный период коронавируса укоротился до 4-5 дней, заявил во вторник главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко."Укоротился период инкубационный, сейчас 4-5 дней. Клиническая картина, наверное, сильно не поменялась", - сказал Проценко в интервью RT Россия.При этом он не стал прогнозировать, связан ли взрыв заболеваемости с индийским штаммом коронавируса.Отвечая на вопрос об обязательной вакцинации, Проценко заявил: "Это единственный выход из создавшейся ситуации пандемии, и вопрос, как она регулироваться должна".
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денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, коммунарка (москва), здоровье - общество, общество
Инкубационный период коронавируса сократился, заявил Проценко
20:56 15.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в здании карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники в здании карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Проценко заявил, что инкубационный период коронавируса сократился до четырех-пяти дней

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Инкубационный период коронавируса укоротился до 4-5 дней, заявил во вторник главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.
"Укоротился период инкубационный, сейчас 4-5 дней. Клиническая картина, наверное, сильно не поменялась", - сказал Проценко в интервью RT Россия.
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При этом он не стал прогнозировать, связан ли взрыв заболеваемости с индийским штаммом коронавируса.
Отвечая на вопрос об обязательной вакцинации, Проценко заявил: "Это единственный выход из создавшейся ситуации пандемии, и вопрос, как она регулироваться должна".
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