https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737128684.html

В Евросоюзе рассказали о темпах вакцинации от коронавируса

В Евросоюзе рассказали о темпах вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 15.06.2021

В Евросоюзе рассказали о темпах вакцинации от коронавируса

Порядка трети взрослого населения Евросоюза полностью вакцинированы от коронавируса, сообщила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес на... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T18:48

2021-06-15T18:48

2021-06-15T18:48

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

стелла кириакидес

евросоюз

вакцинация

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Порядка трети взрослого населения Евросоюза полностью вакцинированы от коронавируса, сообщила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес на пресс-конференции."Более 350 миллионов доз распределено (по Евросоюзу - ред.) Более 55% взрослого населения получили минимум одну дозу вакцины, более 32% - получили вторую", - сказала она.По её информации, в настоящее время в государствах ЕС еженедельно делается около 25 миллионов прививок от COVID-19. На фоне кампании по вакцинации число заражений в Евросоюза снижается в последне 9 недель, отметила еврокомиссар."Вакцинация работает, защищает и снижает число заражений даже при присутствии новых вариантов вируса", - сказала Кириакидес.По ее словам, важно, чтобы как можно быстрее было вакцинировано как можно большее число жителей союза.

https://ria.ru/20210317/astrazeneca-1601497437.html

https://ria.ru/20210205/vaktsina-1596043875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, стелла кириакидес, евросоюз, вакцинация, в мире