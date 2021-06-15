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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737128684.html
В Евросоюзе рассказали о темпах вакцинации от коронавируса
В Евросоюзе рассказали о темпах вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 15.06.2021
В Евросоюзе рассказали о темпах вакцинации от коронавируса
Порядка трети взрослого населения Евросоюза полностью вакцинированы от коронавируса, сообщила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес на... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T18:48
2021-06-15T18:48
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
стелла кириакидес
евросоюз
вакцинация
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Порядка трети взрослого населения Евросоюза полностью вакцинированы от коронавируса, сообщила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес на пресс-конференции."Более 350 миллионов доз распределено (по Евросоюзу - ред.) Более 55% взрослого населения получили минимум одну дозу вакцины, более 32% - получили вторую", - сказала она.По её информации, в настоящее время в государствах ЕС еженедельно делается около 25 миллионов прививок от COVID-19. На фоне кампании по вакцинации число заражений в Евросоюза снижается в последне 9 недель, отметила еврокомиссар."Вакцинация работает, защищает и снижает число заражений даже при присутствии новых вариантов вируса", - сказала Кириакидес.По ее словам, важно, чтобы как можно быстрее было вакцинировано как можно большее число жителей союза.
https://ria.ru/20210317/astrazeneca-1601497437.html
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коронавирус covid-19, стелла кириакидес, евросоюз, вакцинация, в мире
В Евросоюзе рассказали о темпах вакцинации от коронавируса
18:48 15.06.2021
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЖенщина вакцинируется от COVID-19 препаратом Sputnik V ("Гам-КОВИД-Вак") в центре вакцинации города Бардеёв в Словакии
Женщина вакцинируется от COVID-19 препаратом Sputnik V (Гам-КОВИД-Вак) в центре вакцинации города Бардеёв в Словакии - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости
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Глава ЕК сообщила, что около трети взрослого населения ЕС полностью вакцинированы от COVID-19

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БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Порядка трети взрослого населения Евросоюза полностью вакцинированы от коронавируса, сообщила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес на пресс-конференции.
"Более 350 миллионов доз распределено (по Евросоюзу - ред.) Более 55% взрослого населения получили минимум одну дозу вакцины, более 32% - получили вторую", - сказала она.
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По её информации, в настоящее время в государствах ЕС еженедельно делается около 25 миллионов прививок от COVID-19. На фоне кампании по вакцинации число заражений в Евросоюза снижается в последне 9 недель, отметила еврокомиссар.
"Вакцинация работает, защищает и снижает число заражений даже при присутствии новых вариантов вируса", - сказала Кириакидес.
По ее словам, важно, чтобы как можно быстрее было вакцинировано как можно большее число жителей союза.
Медработник с вакциной Спутник V от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Стелла КириакидесЕвросоюзВакцинацияВ мире
 
 
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