https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737128684.html
В Евросоюзе рассказали о темпах вакцинации от коронавируса
В Евросоюзе рассказали о темпах вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 15.06.2021
В Евросоюзе рассказали о темпах вакцинации от коронавируса
Порядка трети взрослого населения Евросоюза полностью вакцинированы от коронавируса, сообщила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес на... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T18:48
2021-06-15T18:48
2021-06-15T18:48
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
стелла кириакидес
евросоюз
вакцинация
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Порядка трети взрослого населения Евросоюза полностью вакцинированы от коронавируса, сообщила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес на пресс-конференции."Более 350 миллионов доз распределено (по Евросоюзу - ред.) Более 55% взрослого населения получили минимум одну дозу вакцины, более 32% - получили вторую", - сказала она.По её информации, в настоящее время в государствах ЕС еженедельно делается около 25 миллионов прививок от COVID-19. На фоне кампании по вакцинации число заражений в Евросоюза снижается в последне 9 недель, отметила еврокомиссар."Вакцинация работает, защищает и снижает число заражений даже при присутствии новых вариантов вируса", - сказала Кириакидес.По ее словам, важно, чтобы как можно быстрее было вакцинировано как можно большее число жителей союза.
https://ria.ru/20210317/astrazeneca-1601497437.html
https://ria.ru/20210205/vaktsina-1596043875.html
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коронавирус covid-19, стелла кириакидес, евросоюз, вакцинация, в мире
В Евросоюзе рассказали о темпах вакцинации от коронавируса
Глава ЕК сообщила, что около трети взрослого населения ЕС полностью вакцинированы от COVID-19
БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости.
Порядка трети взрослого населения Евросоюза
полностью вакцинированы от коронавируса, сообщила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес
на пресс-конференции.
"Более 350 миллионов доз распределено (по Евросоюзу - ред.) Более 55% взрослого населения получили минимум одну дозу вакцины, более 32% - получили вторую", - сказала она.
По её информации, в настоящее время в государствах ЕС еженедельно делается около 25 миллионов прививок от COVID-19. На фоне кампании по вакцинации число заражений в Евросоюза снижается в последне 9 недель, отметила еврокомиссар.
"Вакцинация работает, защищает и снижает число заражений даже при присутствии новых вариантов вируса", - сказала Кириакидес.
По ее словам, важно, чтобы как можно быстрее было вакцинировано как можно большее число жителей союза.