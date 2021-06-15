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В Италии рассказали о совместных с Россией исследованиях "Спутника V"

В Италии рассказали о совместных с Россией исследованиях "Спутника V" - РИА Новости, 15.06.2021

В Италии рассказали о совместных с Россией исследованиях "Спутника V"

Группа российских ученых с конца мая ведет в римском институте "Спалланцани" исследование эффективности российской вакцины "Спутник V" в отношении штаммов... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T17:30

2021-06-15T17:30

2021-06-15T17:30

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РИМ, 15 июн - РИА Новости, Александр Логунов. Группа российских ученых с конца мая ведет в римском институте "Спалланцани" исследование эффективности российской вакцины "Спутник V" в отношении штаммов коронавируса, сообщил РИА Новости директор научно-исследовательского учреждения Франческо Вайя.В середине апреля итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани") и российский центр имени Гамалеи подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит провести научные испытания вакцины "Спутник V"."Российские коллеги находятся здесь уже порядка 15 дней, они ведут исследования с итальянскими коллегами относительно штаммов вируса, мы выясняем, может ли "Спутник" защитить от разновидностей коронавируса, которые так нас волнуют. Пока мы находимся на стадии лабораторных исследований, когда появятся результаты, мы их обнародуем. В этом не должно быть спешки", - заявил Вайя."Три российских коллеги находятся в нашей лаборатории, они прибыли к нам в конце мая", - отметил глава "Спалланцани".Ранее Вайя заявлял, что первые результаты экспериментов можно ожидать спустя два месяца после начала исследований.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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