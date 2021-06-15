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Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против "московского" штамма
Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против "московского" штамма - РИА Новости, 15.06.2021
Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против "московского" штамма
НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи изучает эффективность вакцины "Спутник V" против "московского" штамма коронавируса, предположительно, вакцина... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T13:52
2021-06-15T13:52
2021-06-15T13:52
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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российский фонд прямых инвестиций
the lancet
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи изучает эффективность вакцины "Спутник V" против "московского" штамма коронавируса, предположительно, вакцина будет защищать и от этого варианта COVID-19, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.Ранее Гинцбург сообщил, что оригинальные варианты мутаций коронавируса есть в России, в частности в Москве, их свойства и отличия от других штаммов в настоящее время изучаются."В настоящее время ведётся изучение "московского" штамма и эффективности против него "Спутника V", мы думаем, что вакцина будет эффективна, но надо дождаться результатов исследования",- сказал Гинцбург.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Сейчас препарат одобрен в 67 странах с общим населением более 3,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦЭМ Гамалеи.
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Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против "московского" штамма
Центр Гамалеи изучает эффективность "Спутника V" против "московского" штамма коронавируса