https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737058854.html

Собянин заявил о росте числа тяжелых пациентов с COVID-19

Собянин заявил о росте числа тяжелых пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 15.06.2021

Собянин заявил о росте числа тяжелых пациентов с COVID-19

Число случаев заражения коронавирусом в Москве за последние дни возросло на 80%, количество госпитализаций пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии увеличилось... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T12:38

2021-06-15T12:38

2021-06-15T14:11

распространение коронавируса

валерий вечорко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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сергей собянин

москва

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Москве за последние дни возросло на 80%, количество госпитализаций пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии увеличилось на 70%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.По словам Собянина, показатель заболеваемости практически достиг пика, который фиксировали в декабре прошлого года. В то же время мэр уверен, что ситуацию удастся переломить.В Москве из-за ситуации с коронавирусом власти дополнительно развернули четыре тысячи коек для лечения пациентов с COVID-19. Их общее количество достигло 16 тысяч.Как добавил главврач клиники Валерий Вечорко, медики ГКБ № 15 за четыре месяца работы в "обычном режиме" приняли более 22 тысяч пациентов и хотели бы работать так и дальше, но вынуждены вновь перепрофилироваться. "Основной посыл, на мой взгляд, — это вакцинация. Говорю как доктор. Чем больше мы будем вакцинировать, тем быстрее мы с этим справимся", — добавил Вечорко.Мэр столицы, в свою очередь, призвал жителей во время "нерабочих дней" максимально сократить контакты, чтобы прервать рост заболеваемости."Еще более важно в эти дни посетить пункты вакцинации. Они все работают, все доступны, поэтому приглашаем москвичей принять активное участие и сделать прививку. Вы защитите и себя, и своих близких", — добавил чиновник.На минувшей неделе в городе зафиксировали один из максимальных показателей заболеваемости за сутки — 7704 случая (сегодня — 6805).Дни с 15 по 19 июня объявлены в Москве нерабочими. В общей сложности "длинные выходные" продлятся с 12 по 20 июня, и в этот период в городе будут действовать дополнительные ограничения, в частности, на проведение массовых развлекательных мероприятий и работу общепита в ночное время. Часть сотрудников также рекомендовали перевести на удаленку.

https://ria.ru/20210612/koronavirus-1736776172.html

https://ria.ru/20210409/vaktsinatsiya-1727390452.html

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