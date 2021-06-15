https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737058854.html
Собянин заявил о росте числа тяжелых пациентов с COVID-19
Собянин заявил о росте числа тяжелых пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 15.06.2021
Собянин заявил о росте числа тяжелых пациентов с COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом в Москве за последние дни возросло на 80%, количество госпитализаций пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии увеличилось... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T12:38
2021-06-15T12:38
2021-06-15T14:11
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валерий вечорко
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коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Москве за последние дни возросло на 80%, количество госпитализаций пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии увеличилось на 70%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.По словам Собянина, показатель заболеваемости практически достиг пика, который фиксировали в декабре прошлого года. В то же время мэр уверен, что ситуацию удастся переломить.В Москве из-за ситуации с коронавирусом власти дополнительно развернули четыре тысячи коек для лечения пациентов с COVID-19. Их общее количество достигло 16 тысяч.Как добавил главврач клиники Валерий Вечорко, медики ГКБ № 15 за четыре месяца работы в "обычном режиме" приняли более 22 тысяч пациентов и хотели бы работать так и дальше, но вынуждены вновь перепрофилироваться. "Основной посыл, на мой взгляд, — это вакцинация. Говорю как доктор. Чем больше мы будем вакцинировать, тем быстрее мы с этим справимся", — добавил Вечорко.Мэр столицы, в свою очередь, призвал жителей во время "нерабочих дней" максимально сократить контакты, чтобы прервать рост заболеваемости."Еще более важно в эти дни посетить пункты вакцинации. Они все работают, все доступны, поэтому приглашаем москвичей принять активное участие и сделать прививку. Вы защитите и себя, и своих близких", — добавил чиновник.На минувшей неделе в городе зафиксировали один из максимальных показателей заболеваемости за сутки — 7704 случая (сегодня — 6805).Дни с 15 по 19 июня объявлены в Москве нерабочими. В общей сложности "длинные выходные" продлятся с 12 по 20 июня, и в этот период в городе будут действовать дополнительные ограничения, в частности, на проведение массовых развлекательных мероприятий и работу общепита в ночное время. Часть сотрудников также рекомендовали перевести на удаленку.
https://ria.ru/20210612/koronavirus-1736776172.html
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валерий вечорко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, европа, общество
Собянин заявил о росте числа тяжелых пациентов с COVID-19
12:38 15.06.2021 (обновлено: 14:11 15.06.2021)
Собянин заявил, что число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
Число случаев заражения коронавирусом в Москве
за последние дни возросло на 80%, количество госпитализаций пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии увеличилось на 70%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин
.
"Начали расслабляться, считают, что все уже прошло. COVID имеет коварную историю, видим, как в Европе взлет идет: месяца полтора тому назад была вспышка очень серьезная, а сегодня у нас подъем, причем очень большой", — сказал он во время посещения коронавирусного стационара в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова.
По словам Собянина, показатель заболеваемости практически достиг пика, который фиксировали в декабре прошлого года. В то же время мэр уверен, что ситуацию удастся переломить.
В Москве из-за ситуации с коронавирусом власти дополнительно развернули четыре тысячи коек для лечения пациентов с COVID-19. Их общее количество достигло 16 тысяч.
Как добавил главврач клиники Валерий Вечорко
, медики ГКБ № 15 за четыре месяца работы в "обычном режиме" приняли более 22 тысяч пациентов и хотели бы работать так и дальше, но вынуждены вновь перепрофилироваться.
"Основной посыл, на мой взгляд, — это вакцинация. Говорю как доктор. Чем больше мы будем вакцинировать, тем быстрее мы с этим справимся", — добавил Вечорко.
Мэр столицы, в свою очередь, призвал жителей во время "нерабочих дней" максимально сократить контакты, чтобы прервать рост заболеваемости.
"Еще более важно в эти дни посетить пункты вакцинации. Они все работают, все доступны, поэтому приглашаем москвичей принять активное участие и сделать прививку. Вы защитите и себя, и своих близких", — добавил чиновник.
На минувшей неделе в городе зафиксировали один из максимальных показателей заболеваемости за сутки — 7704 случая (сегодня — 6805).
Дни с 15 по 19 июня объявлены в Москве нерабочими. В общей сложности "длинные выходные" продлятся с 12 по 20 июня, и в этот период в городе будут действовать дополнительные ограничения, в частности, на проведение массовых развлекательных мероприятий и работу общепита в ночное время. Часть сотрудников также рекомендовали перевести на удаленку.