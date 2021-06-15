https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737058579.html

Коронавирусный госпиталь вновь развернут в парке "Патриот"

Коронавирусный госпиталь вновь развернут в парке "Патриот" - РИА Новости, 15.06.2021

Коронавирусный госпиталь вновь развернут в парке "Патриот"

РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T12:37

2021-06-15T12:37

2021-06-15T12:37

новости подмосковья

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

патриот

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Госпиталь для больных коронавирусной инфекцией вновь развернут в подмосковном парке "Патриот", сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Мы на выходных начали работу в парке "Патриот", там уже по стандартной схеме мы развернем госпиталь", - сказал Воробьев в ходе заседания правительства региона.По словам губернатора в настоящее время из 10 тысяч коек в регионе свободно лишь 15%, а среднее количество госпитализаций выросло до 800-950 пациентов.

https://ria.ru/20210614/koronavirus-1737053700.html

московская область (подмосковье)

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, патриот, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество