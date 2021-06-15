https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737058579.html
Коронавирусный госпиталь вновь развернут в парке "Патриот"
Коронавирусный госпиталь вновь развернут в парке "Патриот" - РИА Новости, 15.06.2021
Коронавирусный госпиталь вновь развернут в парке "Патриот"
РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T12:37
2021-06-15T12:37
2021-06-15T12:37
новости подмосковья
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
патриот
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Госпиталь для больных коронавирусной инфекцией вновь развернут в подмосковном парке "Патриот", сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Мы на выходных начали работу в парке "Патриот", там уже по стандартной схеме мы развернем госпиталь", - сказал Воробьев в ходе заседания правительства региона.По словам губернатора в настоящее время из 10 тысяч коек в регионе свободно лишь 15%, а среднее количество госпитализаций выросло до 800-950 пациентов.
https://ria.ru/20210614/koronavirus-1737053700.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, патриот, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество
Коронавирусный госпиталь вновь развернут в парке "Патриот"
Госпиталь для больных коронавирусной инфекцией вновь развернут в подмосковном парке "Патриот"