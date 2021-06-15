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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737058579.html
Коронавирусный госпиталь вновь развернут в парке "Патриот"
Коронавирусный госпиталь вновь развернут в парке "Патриот" - РИА Новости, 15.06.2021
Коронавирусный госпиталь вновь развернут в парке "Патриот"
РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T12:37
2021-06-15T12:37
новости подмосковья
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
патриот
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Госпиталь для больных коронавирусной инфекцией вновь развернут в подмосковном парке "Патриот", сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Мы на выходных начали работу в парке "Патриот", там уже по стандартной схеме мы развернем госпиталь", - сказал Воробьев в ходе заседания правительства региона.По словам губернатора в настоящее время из 10 тысяч коек в регионе свободно лишь 15%, а среднее количество госпитализаций выросло до 800-950 пациентов.
https://ria.ru/20210614/koronavirus-1737053700.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, патриот, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество
Коронавирусный госпиталь вновь развернут в парке "Патриот"
12:37 15.06.2021
 
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиИнфекционный госпиталь в парке "Патриот" Одинцовского района
Инфекционный госпиталь в парке Патриот Одинцовского района - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области

Госпиталь для больных коронавирусной инфекцией вновь развернут в подмосковном парке "Патриот"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Госпиталь для больных коронавирусной инфекцией вновь развернут в подмосковном парке "Патриот", сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Мы на выходных начали работу в парке "Патриот", там уже по стандартной схеме мы развернем госпиталь", - сказал Воробьев в ходе заседания правительства региона.
По словам губернатора в настоящее время из 10 тысяч коек в регионе свободно лишь 15%, а среднее количество госпитализаций выросло до 800-950 пациентов.
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
Вчера, 15:24Новости Подмосковья
Подмосковье оперативно разворачивает госпитали для пациентов с COVID-19
 
Новости ПодмосковьяКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ПатриотАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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