https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737057851.html
Мишустин предупредил о росте числа новых случаев COVID-19 в России
Мишустин предупредил о росте числа новых случаев COVID-19 в России - РИА Новости, 15.06.2021
Мишустин предупредил о росте числа новых случаев COVID-19 в России
Борьба с коронавирусом продолжается, но болезнь не ушла, число заболевших в последние дни по России вновь выросло, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T12:34
2021-06-15T12:34
2021-06-15T13:40
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
северо-кавказский федеральный округ
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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ПЯТИГОРСК, 15 июн - РИА Новости. Борьба с коронавирусом продолжается, но болезнь не ушла, число заболевших в последние дни по России вновь выросло, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Глава кабмина во вторник прибыл в Пятигорск, где провел совещание о социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа.'Борьба с коронавирусом продолжается и, к сожалению, по-прежнему есть риск заразиться. В последние дни число заболевших вновь выросло в целом по стране. Болезнь никуда не ушла, и нет никаких гарантий, что она пройдет в легкой форме", - заявил Мишустин в ходе встречи.По его словам, самый надежный способ защитить себя и своих близких от этой опасной инфекции - сделать прививку."По поручению президента по всей стране сегодня идет бесплатная добровольная вакцинация. И я еще раз, уважаемые друзья, всех вас призываю в этом смысле с такой гражданской позиции заниматься этим постоянно", - обратился премьер к участникам совещания.Он попросил главу Минздрава Михаила Мурашко доложить о ситуации с распространением коронавирусной инфекции конкретно в северокавказских регионах и о ходе вакцинации.
https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737012210.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, северо-кавказский федеральный округ, здоровье - общество, михаил мишустин, общество
Мишустин предупредил о росте числа новых случаев COVID-19 в России
12:34 15.06.2021 (обновлено: 13:40 15.06.2021)
Мишустин предупредил о росте числа новых случаев COVID-19 в России