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В Москве за сутки госпитализировали 1705 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1705 человек с COVID-19 - РИА Новости, 15.06.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1705 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1705 человек с COVID, на ИВЛ находятся 468 человек, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T11:32
2021-06-15T11:32
2021-06-15T11:32
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1705 человек с COVID, на ИВЛ находятся 468 человек, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели ещё 3045 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 099 598. В Москве выявлено 6805 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1705 человек. На ИВЛ находятся 468 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва
В Москве за сутки госпитализировали 1705 человек с COVID-19
Оперштаб: за сутки в Москве госпитализированы 1705 человек с COVID-19, на ИВЛ - 468 человек