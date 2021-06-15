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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737042731.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19 - РИА Новости, 15.06.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19
Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T11:15
2021-06-15T11:15
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотский автономный округ
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%, 2. Магаданская область, Республика Тыва, Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика 0,06%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотский автономный округ, здоровье - общество, общество
Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19
11:15 15.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедики и пациенты в реанимационном отделении городской клинической больницы №25 Новосибирска
Медики и пациенты в реанимационном отделении городской клинической больницы №25 Новосибирска - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Оперштаб заявил о нулевом приросте случаев COVID-19 на Чукотке

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%, 2. Магаданская область, Республика Тыва, Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика 0,06%", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чукотский автономный округЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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