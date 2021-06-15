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Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19 - РИА Новости, 15.06.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19
Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T11:15
2021-06-15T11:15
2021-06-15T11:15
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотский автономный округ
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%, 2. Магаданская область, Республика Тыва, Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика 0,06%", - говорится в сообщении.
чукотский автономный округ
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотский автономный округ, здоровье - общество, общество
Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19
Оперштаб заявил о нулевом приросте случаев COVID-19 на Чукотке