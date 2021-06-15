https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737042393.html

В России за сутки выписали 8597 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 8597 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 15.06.2021

В России за сутки выписали 8597 переболевших COVID-19

За сутки в РФ выписаны 8 597 человек после лечения от COVID-19, за все время - 4 818 244, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T11:13

2021-06-15T11:13

2021-06-15T11:13

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 8 597 человек после лечения от COVID-19, за все время - 4 818 244, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 597 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 818 244", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 3045, Санкт-Петербурге - 913, Подмосковье - 885.

https://radiosputnik.ria.ru/20210615/volna-1736653287.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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