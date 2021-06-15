https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737042393.html
В России за сутки выписали 8597 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 8597 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 15.06.2021
В России за сутки выписали 8597 переболевших COVID-19
За сутки в РФ выписаны 8 597 человек после лечения от COVID-19, за все время - 4 818 244, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T11:13
2021-06-15T11:13
2021-06-15T11:13
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общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 8 597 человек после лечения от COVID-19, за все время - 4 818 244, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 597 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 818 244", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 3045, Санкт-Петербурге - 913, Подмосковье - 885.
https://radiosputnik.ria.ru/20210615/volna-1736653287.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), общество
В России за сутки выписали 8597 переболевших COVID-19
Оперативный штаб сообщил о 8597 выписанных за сутки после COVID-19