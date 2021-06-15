Вирусолог опровергла заявления об утечке коронавируса из лаборатории
09:47 15.06.2021 (обновлено: 09:58 15.06.2021)
© AP Photo / Ng Han GuanЭксперты ВОЗ во время посещения центра болезней животных в китайском городе Ухане
© AP Photo / Ng Han Guan
Вирусолог из Уханя опровергла заявления об утечке коронавируса из лаборатории
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Одна из ведущих вирусологов Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли опровергла сообщения о предполагаемой утечке коронавируса из лаборатории института и заявила, что доказательств этому нет.
Китайский город Ухань стал эпицентром распространения коронавируса в прошлом году.
Ши Чжэнли в разговоре с журналистами New York Times ответила четким "нет" на вопрос о наличии источника нового коронавируса в лаборатории до начала пандемии, пишет издание. Она назвала подобные подозрения безосновательными.
"Каким образом могу я предоставить доказательства о чем-то, когда доказательств нет… Я не знаю, как мир пришел к этому, постоянно выливая грязь на невинных ученых", - заявила газете вирусолог, комментируя сообщения о коронавирусе в лаборатории в Ухане.
ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения COVID – прямую передачу человеку от животного - эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию, связанную с охлажденными продуктами.
США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ по итогам поездки группы международных экспертов, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.
В последнее время вновь появились публикации СМИ и заявления западных стран о возможном лабораторном происхождении вируса. Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. Разведсообщество США допускает две версии происхождения вируса - при передаче человеку от животного и из лаборатории. Газета Times со ссылкой на источники сообщила, что разведка Великобритании теперь считает "возможной" утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории. Комментируя эти публикации, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что выяснением происхождения COVID-19 должны заниматься ученые, а не спецслужбы.