https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737027221.html

Вирусолог опровергла заявления об утечке коронавируса из лаборатории

Вирусолог опровергла заявления об утечке коронавируса из лаборатории - РИА Новости, 15.06.2021

Вирусолог опровергла заявления об утечке коронавируса из лаборатории

Одна из ведущих вирусологов Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли опровергла сообщения о предполагаемой утечке коронавируса из лаборатории института и... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T09:47

2021-06-15T09:47

2021-06-15T09:58

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распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

ухань

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Одна из ведущих вирусологов Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли опровергла сообщения о предполагаемой утечке коронавируса из лаборатории института и заявила, что доказательств этому нет.Китайский город Ухань стал эпицентром распространения коронавируса в прошлом году.Ши Чжэнли в разговоре с журналистами New York Times ответила четким "нет" на вопрос о наличии источника нового коронавируса в лаборатории до начала пандемии, пишет издание. Она назвала подобные подозрения безосновательными."Каким образом могу я предоставить доказательства о чем-то, когда доказательств нет… Я не знаю, как мир пришел к этому, постоянно выливая грязь на невинных ученых", - заявила газете вирусолог, комментируя сообщения о коронавирусе в лаборатории в Ухане.ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения COVID – прямую передачу человеку от животного - эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию, связанную с охлажденными продуктами.США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ по итогам поездки группы международных экспертов, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.В последнее время вновь появились публикации СМИ и заявления западных стран о возможном лабораторном происхождении вируса. Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. Разведсообщество США допускает две версии происхождения вируса - при передаче человеку от животного и из лаборатории. Газета Times со ссылкой на источники сообщила, что разведка Великобритании теперь считает "возможной" утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории. Комментируя эти публикации, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что выяснением происхождения COVID-19 должны заниматься ученые, а не спецслужбы.

https://ria.ru/20210612/utechka-1736807426.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воз, мид кнр, великобритания, сша, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, ухань, в мире