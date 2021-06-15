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Роспотребнадзор объяснил, когда не вводят вторую дозу вакцины от COVID-19

Роспотребнадзор объяснил, когда не вводят вторую дозу вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 15.06.2021

Роспотребнадзор объяснил, когда не вводят вторую дозу вакцины от COVID-19

Вторая доза вакцины от COVID-19 не вводится, если человек не уберегся после первой прививки и заболел коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T01:14

2021-06-15T01:14

2021-06-15T01:14

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Вторая доза вакцины от COVID-19 не вводится, если человек не уберегся после первой прививки и заболел коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора."В этом случае вторая доза вакцины не вводится", - говорится в сообщении.В целом сдавать какие-либо анализы перед вакцинацией от коронавируса не нужно, главное в этот день чувствовать себя хорошо. Перед прививкой пациента осматривает врач, измеряет давление, температуру и проверяет состояние слизистых носа и горла, чтобы исключить острые заболевания, пояснили в ведомстве."Сдавать ПЦР-тест или тест на антитела к коронавирусу, чтобы убедиться, что вы не перенесли заболевание бессимптомно, - личный выбор каждого", - отметили в Роспотребнадзоре.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество