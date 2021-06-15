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Роспотребнадзор назвал единственный способ справиться с COVID-19
Роспотребнадзор назвал единственный способ справиться с COVID-19 - РИА Новости, 15.06.2021
Роспотребнадзор назвал единственный способ справиться с COVID-19
Окончательно справиться с эпидемией коронавируса поможет только массовая вакцинация, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T00:33
2021-06-15T00:33
2021-06-15T01:17
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Окончательно справиться с эпидемией коронавируса поможет только массовая вакцинация, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.При этом крайне важно привиться летом, чтобы подготовиться к осенне-зимнему сезону, когда по традиции заболеваемость ОРВИ, гриппом и другими капельными инфекциями намного выше, добавили в Роспотребнадзоре.Кроме того, лето - это время, когда человек восстанавливает и укрепляет свое здоровье и иммунитет, так как в питании присутствуют продукты, богатые витаминами и микроэлементами: сезонные овощи и фрукты, люди чаще проводят время не в помещении, а на свежем воздухе.Вакцинация от коронавируса идет во всех российских регионах. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы другие вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Роспотребнадзор назвал единственный способ справиться с COVID-19
00:33 15.06.2021 (обновлено: 01:17 15.06.2021)
Роспотребнадзор: справиться с эпидемией коронавируса поможет только массовая вакцинация
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Окончательно справиться с эпидемией коронавируса
поможет только массовая вакцинация, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора
.
"COVID-19 совсем не банальная, а очень коварная и сложная инфекция, которая может закончиться неблагоприятным исходом. Вот почему инфекционисты и эпидемиологи единодушны: окончательно справиться с эпидемией поможет только вакцинация", - отметили в ведомстве.
При этом крайне важно привиться летом, чтобы подготовиться к осенне-зимнему сезону, когда по традиции заболеваемость ОРВИ, гриппом и другими капельными инфекциями намного выше, добавили в Роспотребнадзоре.
Кроме того, лето - это время, когда человек восстанавливает и укрепляет свое здоровье и иммунитет, так как в питании присутствуют продукты, богатые витаминами и микроэлементами: сезонные овощи и фрукты, люди чаще проводят время не в помещении, а на свежем воздухе.
"Если не защищаться прививками, неизбежно будут происходить массовые вспышки таких заболеваний. Защитить от эпидемии и пандемии может не просто вакцинация, а массовая вакцинация, которая проводится в течение короткого промежутка времени, когда в популяции создается большой пул защищенных людей и останавливается передача вируса от человека человеку",- пояснили в ведомстве.
Вакцинация от коронавируса идет во всех российских регионах. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".
Также в России созданы другие вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".