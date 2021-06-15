https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737005360.html

Роспотребнадзор назвал единственный способ справиться с COVID-19

Роспотребнадзор назвал единственный способ справиться с COVID-19 - РИА Новости, 15.06.2021

Роспотребнадзор назвал единственный способ справиться с COVID-19

Окончательно справиться с эпидемией коронавируса поможет только массовая вакцинация, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T00:33

2021-06-15T00:33

2021-06-15T01:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734991321_0:209:2802:1785_1920x0_80_0_0_9f8cd148a1a4ac8597122fd8c7d376ab.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Окончательно справиться с эпидемией коронавируса поможет только массовая вакцинация, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.При этом крайне важно привиться летом, чтобы подготовиться к осенне-зимнему сезону, когда по традиции заболеваемость ОРВИ, гриппом и другими капельными инфекциями намного выше, добавили в Роспотребнадзоре.Кроме того, лето - это время, когда человек восстанавливает и укрепляет свое здоровье и иммунитет, так как в питании присутствуют продукты, богатые витаминами и микроэлементами: сезонные овощи и фрукты, люди чаще проводят время не в помещении, а на свежем воздухе.Вакцинация от коронавируса идет во всех российских регионах. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы другие вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество