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И.о. главы Владивостока будет участвовать в конкурсе на должность мэра
И.о. главы Владивостока будет участвовать в конкурсе на должность мэра - РИА Новости, 15.06.2021
И.о. главы Владивостока будет участвовать в конкурсе на должность мэра
И.о. главы Владивостока Константин Шестаков подал в думу города документы для участия в конкурсе на замещение должности мэра после отставки Олега Гуменюка,... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T11:00
2021-06-15T12:06
олег кожемяко
юрий трутнев
владивосток
политика
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июн – РИА Новости. И.о. главы Владивостока Константин Шестаков подал в думу города документы для участия в конкурсе на замещение должности мэра после отставки Олега Гуменюка, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Олеся Новикова."Шестаков подал документы на участие в конкурсе на замещение должности главы города", - сказала Новикова.Документы на конкурс принимаются до 21 июня включительно. Глава Владивостока избирается думой города из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. В нем могут принять участие россияне от 21 года.Конкурс проводится в два этапа. Первый состоится 20 июля. На нем члены комиссии проверят достоверность сведений, представленных претендентами, и соответствие кандидатов установленным требованиям. На втором этапе, который назначен на 28 июля, комиссия проведет собеседования с претендентами. По итогам члены комиссии представят в думу не менее двух кандидатов для избрания на должность мэра.Гуменюк написал заявление об уходе с поста мэра с 19 мая после того, как вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев по итогам проезда по Владивостоку заявил, что нужно попросить его уйти в отставку и искать нового человека на этот пост. На ненадлежащую работу мэра пожаловался губернатор Олег Кожемяко, он отметил, что городу выделяются значительные деньги на развитие, но качественных изменений не происходит. И.о. мэра назначен бывший зампред правительства Приморья Шестаков. Депутаты приняли отставку Гуменюка, конкурс на замещение должности мэра начался 4 июня. Седьмого июня комиссия начала прием документов от желающих участвовать в конкурсе.
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олег кожемяко, юрий трутнев, владивосток, политика, россия
И.о. главы Владивостока будет участвовать в конкурсе на должность мэра
11:00 15.06.2021 (обновлено: 12:06 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкПервый заместитель мэра Владивостока Константин Шестаков
Первый заместитель мэра Владивостока Константин Шестаков - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк

И.о. главы Владивостока Шестаков подал документы на конкурс на должность мэра

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 15 июн – РИА Новости. И.о. главы Владивостока Константин Шестаков подал в думу города документы для участия в конкурсе на замещение должности мэра после отставки Олега Гуменюка, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Олеся Новикова.
"Шестаков подал документы на участие в конкурсе на замещение должности главы города", - сказала Новикова.
Документы на конкурс принимаются до 21 июня включительно. Глава Владивостока избирается думой города из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. В нем могут принять участие россияне от 21 года.
Конкурс проводится в два этапа. Первый состоится 20 июля. На нем члены комиссии проверят достоверность сведений, представленных претендентами, и соответствие кандидатов установленным требованиям. На втором этапе, который назначен на 28 июля, комиссия проведет собеседования с претендентами. По итогам члены комиссии представят в думу не менее двух кандидатов для избрания на должность мэра.
Гуменюк написал заявление об уходе с поста мэра с 19 мая после того, как вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев по итогам проезда по Владивостоку заявил, что нужно попросить его уйти в отставку и искать нового человека на этот пост. На ненадлежащую работу мэра пожаловался губернатор Олег Кожемяко, он отметил, что городу выделяются значительные деньги на развитие, но качественных изменений не происходит. И.о. мэра назначен бывший зампред правительства Приморья Шестаков. Депутаты приняли отставку Гуменюка, конкурс на замещение должности мэра начался 4 июня. Седьмого июня комиссия начала прием документов от желающих участвовать в конкурсе.
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