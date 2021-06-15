https://ria.ru/20210615/konkurs-1737032208.html
В Ингушетии пройдет конкурс лучших личных подсобных хозяйств
В Ингушетии пройдет конкурс лучших личных подсобных хозяйств - РИА Новости, 15.06.2021
В Ингушетии пройдет конкурс лучших личных подсобных хозяйств
Республиканский конкурс среди жителей региона, практикующих натуральное производство на своих садово-огородных участках и в личных подсобных хозяйствах, пройдет РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T10:26
2021-06-15T10:26
2021-06-15T10:26
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573020220_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7957c508998940ed89b746ea57e26ba2.jpg
НАЛЬЧИК, 15 июн – РИА Новости. Республиканский конкурс среди жителей региона, практикующих натуральное производство на своих садово-огородных участках и в личных подсобных хозяйствах, пройдет в Ингушетии по инициативе главы региона Махмуд-Али Калиматова, его победитель получит 1 миллион рублей, сообщает пресс-служба руководителя республики."Участником конкурса может стать каждый житель региона, ведущий личное подсобное хозяйство. Заявки принимаются министерством сельского хозяйства и продовольствия республики с 17 по 30 июня. Также документы можно подать через администрации районов, городов, сельских поселений", - говорится в сообщении.Уточняется, что на первом этапе конкурса, который продлится с 1 по 31 июля, пройдет отбор претендентов на включение в шорт-лист. На втором этапе, итоги которого подведут 31 августа, определят победителей."Абсолютный лидер станет обладателем приза в размере 1 миллиона рублей, занявший второе место получит 500 тысяч, бронзовый призер – 300 тысяч рублей. Следующие десять участников получат по 50 тысяч рублей", - подчеркивает пресс-служба.Призовой фонд формируется за счет средств резервного фонда правительства Ингушетии.Идея проведения конкурса принадлежит главе региона Махмуду-Али Калиматову, которым аграрный сектор выделяется среди приоритетных направлений развития республики и улучшения благосостояния людей."Мне неприятен тот факт, что подавляющее количество продуктов питания в регионе привозное. КФХ ли это, частное ли подворье – земли Ингушетии не должны стоять поросшими бурьяном. Мы должны приучать своих детей к труду, учить их возделывать почву, своим трудом выращивать продукты. У нас есть люди, которые скромно, засучив рукава, работают на фермах, принося огромную пользу. Именно таким людям я намерен всячески помогать и уделять внимание. Помощь от государства должны получать те, кто реально что-то делает", – заявил он.
https://ria.ru/20210510/pomosch-1731638156.html
https://ria.ru/20210428/zavod-1730376358.html
республика ингушетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573020220_202:0:2931:2047_1920x0_80_0_0_274449d03d4506b36f324a7b13a49352.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махмуд-али калиматов, республика ингушетия, общество
В Ингушетии пройдет конкурс лучших личных подсобных хозяйств
В Ингушетии пройдет конкурс лучших личных подсобных хозяйств
НАЛЬЧИК, 15 июн – РИА Новости.
Республиканский конкурс среди жителей региона, практикующих натуральное производство на своих садово-огородных участках и в личных подсобных хозяйствах, пройдет в Ингушетии по инициативе главы региона Махмуд-Али Калиматова
, его победитель получит 1 миллион рублей, сообщает пресс-служба руководителя республики.
"Участником конкурса может стать каждый житель региона, ведущий личное подсобное хозяйство. Заявки принимаются министерством сельского хозяйства и продовольствия республики с 17 по 30 июня. Также документы можно подать через администрации районов, городов, сельских поселений", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на первом этапе конкурса, который продлится с 1 по 31 июля, пройдет отбор претендентов на включение в шорт-лист. На втором этапе, итоги которого подведут 31 августа, определят победителей.
"Абсолютный лидер станет обладателем приза в размере 1 миллиона рублей, занявший второе место получит 500 тысяч, бронзовый призер – 300 тысяч рублей. Следующие десять участников получат по 50 тысяч рублей", - подчеркивает пресс-служба.
Призовой фонд формируется за счет средств резервного фонда правительства Ингушетии.
Идея проведения конкурса принадлежит главе региона Махмуду-Али Калиматову, которым аграрный сектор выделяется среди приоритетных направлений развития республики и улучшения благосостояния людей.
"Мне неприятен тот факт, что подавляющее количество продуктов питания в регионе привозное. КФХ ли это, частное ли подворье – земли Ингушетии не должны стоять поросшими бурьяном. Мы должны приучать своих детей к труду, учить их возделывать почву, своим трудом выращивать продукты. У нас есть люди, которые скромно, засучив рукава, работают на фермах, принося огромную пользу. Именно таким людям я намерен всячески помогать и уделять внимание. Помощь от государства должны получать те, кто реально что-то делает", – заявил он.