https://ria.ru/20210615/konkurs-1737032208.html

В Ингушетии пройдет конкурс лучших личных подсобных хозяйств

В Ингушетии пройдет конкурс лучших личных подсобных хозяйств - РИА Новости, 15.06.2021

В Ингушетии пройдет конкурс лучших личных подсобных хозяйств

Республиканский конкурс среди жителей региона, практикующих натуральное производство на своих садово-огородных участках и в личных подсобных хозяйствах, пройдет РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T10:26

2021-06-15T10:26

2021-06-15T10:26

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

республика ингушетия

общество

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НАЛЬЧИК, 15 июн – РИА Новости. Республиканский конкурс среди жителей региона, практикующих натуральное производство на своих садово-огородных участках и в личных подсобных хозяйствах, пройдет в Ингушетии по инициативе главы региона Махмуд-Али Калиматова, его победитель получит 1 миллион рублей, сообщает пресс-служба руководителя республики."Участником конкурса может стать каждый житель региона, ведущий личное подсобное хозяйство. Заявки принимаются министерством сельского хозяйства и продовольствия республики с 17 по 30 июня. Также документы можно подать через администрации районов, городов, сельских поселений", - говорится в сообщении.Уточняется, что на первом этапе конкурса, который продлится с 1 по 31 июля, пройдет отбор претендентов на включение в шорт-лист. На втором этапе, итоги которого подведут 31 августа, определят победителей."Абсолютный лидер станет обладателем приза в размере 1 миллиона рублей, занявший второе место получит 500 тысяч, бронзовый призер – 300 тысяч рублей. Следующие десять участников получат по 50 тысяч рублей", - подчеркивает пресс-служба.Призовой фонд формируется за счет средств резервного фонда правительства Ингушетии.Идея проведения конкурса принадлежит главе региона Махмуду-Али Калиматову, которым аграрный сектор выделяется среди приоритетных направлений развития республики и улучшения благосостояния людей."Мне неприятен тот факт, что подавляющее количество продуктов питания в регионе привозное. КФХ ли это, частное ли подворье – земли Ингушетии не должны стоять поросшими бурьяном. Мы должны приучать своих детей к труду, учить их возделывать почву, своим трудом выращивать продукты. У нас есть люди, которые скромно, засучив рукава, работают на фермах, принося огромную пользу. Именно таким людям я намерен всячески помогать и уделять внимание. Помощь от государства должны получать те, кто реально что-то делает", – заявил он.

https://ria.ru/20210510/pomosch-1731638156.html

https://ria.ru/20210428/zavod-1730376358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

махмуд-али калиматов, республика ингушетия, общество