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Пашинян "закамуфлировал" антироссийскую риторику, считает Кочарян
Пашинян "закамуфлировал" антироссийскую риторику, считает Кочарян - РИА Новости, 15.06.2021
Пашинян "закамуфлировал" антироссийскую риторику, считает Кочарян
Бывший президент Армении Роберт Кочарян считает, что исполняющий обязанности премьера страны Никол Пашинян "закамуфлировал" антироссийскую риторику. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T11:38
2021-06-15T11:38
2021-06-15T12:03
никол пашинян
роберт кочарян
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ЕРЕВАН, 15 июн – РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян считает, что исполняющий обязанности премьера страны Никол Пашинян "закамуфлировал" антироссийскую риторику."Он (Пашинян – ред.) всю свою сознательную жизнь делал политическую карьеру, и журналистскую, кстати, карьеру на именно антироссийских лозунгах. После апрельских событий 2018 года реальные отношения с Россией несколько перевесили, затмили и закамуфлировали антироссийскую составляющую его настроений", - сказал Кочарян в интервью РИА Новости, Sputnik Армения и RT.По его словам, сейчас это (составляющая - ред.) "так или иначе начинает проявляться". "Может не столь явно, но лейтмотив присутствует всегда", - сказал бывший глава государства.Читайте полный текст интервью >>>
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никол пашинян, роберт кочарян, армения, в мире
Пашинян "закамуфлировал" антироссийскую риторику, считает Кочарян
11:38 15.06.2021 (обновлено: 12:03 15.06.2021)
Роберт Кочарян напомнил. что Никол Пашинян делал карьеру на антироссийских лозунгах