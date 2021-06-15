https://ria.ru/20210615/kocharyan-1737047899.html

Пашинян "закамуфлировал" антироссийскую риторику, считает Кочарян

Пашинян "закамуфлировал" антироссийскую риторику, считает Кочарян - РИА Новости, 15.06.2021

Пашинян "закамуфлировал" антироссийскую риторику, считает Кочарян

Бывший президент Армении Роберт Кочарян считает, что исполняющий обязанности премьера страны Никол Пашинян "закамуфлировал" антироссийскую риторику. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T11:38

2021-06-15T11:38

2021-06-15T12:03

никол пашинян

роберт кочарян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 15 июн – РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян считает, что исполняющий обязанности премьера страны Никол Пашинян "закамуфлировал" антироссийскую риторику."Он (Пашинян – ред.) всю свою сознательную жизнь делал политическую карьеру, и журналистскую, кстати, карьеру на именно антироссийских лозунгах. После апрельских событий 2018 года реальные отношения с Россией несколько перевесили, затмили и закамуфлировали антироссийскую составляющую его настроений", - сказал Кочарян в интервью РИА Новости, Sputnik Армения и RT.По его словам, сейчас это (составляющая - ред.) "так или иначе начинает проявляться". "Может не столь явно, но лейтмотив присутствует всегда", - сказал бывший глава государства.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210615/stolknoveniya-1737040205.html

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никол пашинян, роберт кочарян, армения, в мире