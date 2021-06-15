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Китай готовится к первому бою новой холодной войны
Китай готовится к первому бою новой холодной войны - РИА Новости, 15.06.2021
Китай готовится к первому бою новой холодной войны
Как и предсказывалось, заседание группы семи западных государств в Корнуолле (Великобритания) сосредоточило свое внимание, по наводке США, на Китае. Речь о том, РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T08:00
2021-06-15T07:54
g7
дэн браун
леонардо да винчи
джо байден
ухань
италия
сша
авторы
в мире
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Как и предсказывалось, заседание группы семи западных государств в Корнуолле (Великобритания) сосредоточило свое внимание, по наводке США, на Китае. Речь о том, что смысл всей нынешней европейской поездки президента Джо Байдена в Европу — приглашение союзников на вторую холодную войну против стратегического конкурента. А как на это событие реагируют сами китайцы?Напомним: по итогам корнуолльской встречи "Семерка" подписала коммюнике, где осудила Китай за его чисто внутренние дела — в Гонконге и Синьцзяне, а также потребовала разобраться, не убежал ли всем нам известный коронавирус из лаборатории в Ухане. И абсолютно естественно, что официальный ответ на все это мог лишь строиться на формуле "осуждаем и отвергаем". Но есть детали.Вообще-то, вторая холодная имеет целью прежде всего экономическое отбрасывание Китая с его нынешних лидерских позиций в мире. И менее известные, но более важные пункты коммюнике "Семерки" ожидаемо отражают американскую идею о том, что бизнес Китая получает поддержку государства и что это нечестное, то есть нерыночное поведение.И тут очень своевременным оказалось напоминание официальной представительницы даже не МИД, а китайского посольства в Лондоне о том, что, вообще-то, с 2018 года в стране принимаются новые законы, по которым иностранный бизнес начинает работать в Китае по тем же правилам, что и отечественный, средняя тарифная нагрузка на импорт спустилась к отметке в 7,5 процента и т. д.То есть лидеры семи государств делают вид, что до них все еще не дошла, среди прочего, важнейшая информация о все более рыночном поведении Китая на его собственной территории. И они не стыдятся того. Перед нами ровно тот же случай, что и, к примеру, с ситуацией в Гонконге: есть факты, и есть заявление вроде бы уважаемых и ответственных людей, идущее с фактами вразрез. И какой же реакции на этот абсурд (или эту наглость) вы хотите?А реакция — она может быть вот какая: за пару дней до заседания "Семерки" китайский парламент принял так называемый закон о реагировании на экономические санкции. Это подробный и сложный документ, но в целом он дает властям страны право (если не налагает обязанность) в ответ на санкции против той или иной китайской корпорации или отдельных людей за рубежом выбирать компанию страны-обидчика и подвергать ее ответным санкциям. Ну и заодно по возможности планируется компенсировать своим пострадавшим хотя бы часть ущерба.То есть расчет здесь делается на то, что бизнес из тех же США и прочих стран "Семерки" будет опасаться второй холодной и станет воздействовать на свои правительства. Нечто похожее и без того происходит. Результат — расходящиеся внутри западного союза позиции по частностям отношения к Китаю. О чем в Пекине, конечно, хорошо знают. И тут уместен еще один сюжет, тоже связанный с британской встречей семи лидеров. Сюжет со знаменитой фреской Леонардо да Винчи "Тайная вечеря", она же — "Последний ужин".Изобразить заседание "Семерки" в виде тайной вечери — то была не официальная, а вполне частная инициатива анонимного художника. И эта карикатура в первый же день собрала в китайской зоне интернета 700 тысяч просмотров. Что, кстати, говорит о том, что довольно многие в этой весьма восточной стране знакомы с классикой мировой живописи, пусть даже только благодаря книге Дэна Брауна "Код да Винчи", где именно эта картина фигурирует очень заметно.Карикатура анонима получилась точно по Брауну — наполненной сложной символикой, которую сразу не расшифруешь, даже внимательно рассматривая эту штуку с большим увеличением. Понятно, что в центре — дядя Сэм. Перед ним стоит нечто вроде торта, напоминающего по очертаниям Китай. Но тут еще присутствует машинка по печатанию денег на туалетной бумаге, и на таковой прослеживается цифра в девять триллионов — столько пустых бумажек успела уже насоздавать администрация Байдена.В таких ситуациях, как нынешняя, есть соблазн прежде всего видеть внутренние и не очень афишируемые расхождения в стане противника. И вот карикатурист изображает союзников дяди Сэма в виде животных, бурно выражающих свои эмоции. От мрачного недовольства (Германия) до явного несогласия (Италия, партнер Пекина по проекту "Один пояс, один путь"). Среди этих апостолов виднеется также индийский слон. Тут надо сказать, что на многие встречи "Семерки" приглашают для диалога страны, не входящие в это объединение. В этот раз таких было четверо. Но Южная Африка и Южная Корея на "тайную вечерю" к карикатуристу не попали, а вот Австралия, тянущая кенгуриные лапки к деньгам, — она тут есть. Индия же изображена не самым тактичным образом — в виде слона под капельницей. С намеком на то, что неуклюжая политика властей привела к большим потерям от коронавируса.Сложные отношения Китая с Индией — отдельная большая тема. Однако понятно, что главная задача участия "слона" в саммите "Семерки" — это надежды на получение помощи в борьбе с вирусом, прежде всего вакцин. Поддержание же баланса между Западом и Востоком, полупартнерские отношения с каждой из конкурирующих сторон — задача второстепенная, с сомнительной сегодня актуальностью. В индийских СМИ можно на эту тему встретить какие угодно мнения, в том числе вот это: нужно с осторожностью иметь дело с людьми, которые делят мир на "демократии" и "автократии", лучше не оказываться ни в одном лагере и продолжать держать нейтралитет. А Индию, напомним, подталкивают к драке с Китаем, в том числе и с помощью сомнительного комплимента насчет того, что она — "самая большая в мире демократия".В целом же если группа западных государств, входящая в G7, хотела с помощью своей декларации получить проблемы, не имея никакого выигрыша, то она их получила.
https://ria.ru/20210611/ssha-1736507299.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210614/knr-1736931356.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210612/strategiya-1736769921.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210613/vliyanie-1736850127.html
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Дмитрий Косырев
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
g7, дэн браун, леонардо да винчи, джо байден, ухань, италия, сша, авторы, в мире

Китай готовится к первому бою новой холодной войны

08:00 15.06.2021
 
© REUTERS / Patrick SemanskyУчастники саммита G7 в Великобритании
Участники саммита G7 в Великобритании - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© REUTERS / Patrick Semansky
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Как и предсказывалось, заседание группы семи западных государств в Корнуолле (Великобритания) сосредоточило свое внимание, по наводке США, на Китае. Речь о том, что смысл всей нынешней европейской поездки президента Джо Байдена в Европу — приглашение союзников на вторую холодную войну против стратегического конкурента. А как на это событие реагируют сами китайцы?
Напомним: по итогам корнуолльской встречи "Семерка" подписала коммюнике, где осудила Китай за его чисто внутренние дела — в Гонконге и Синьцзяне, а также потребовала разобраться, не убежал ли всем нам известный коронавирус из лаборатории в Ухане. И абсолютно естественно, что официальный ответ на все это мог лишь строиться на формуле "осуждаем и отвергаем". Но есть детали.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
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Байден уточнит, готова ли Россия на самоубийство
Вообще-то, вторая холодная имеет целью прежде всего экономическое отбрасывание Китая с его нынешних лидерских позиций в мире. И менее известные, но более важные пункты коммюнике "Семерки" ожидаемо отражают американскую идею о том, что бизнес Китая получает поддержку государства и что это нечестное, то есть нерыночное поведение.
И тут очень своевременным оказалось напоминание официальной представительницы даже не МИД, а китайского посольства в Лондоне о том, что, вообще-то, с 2018 года в стране принимаются новые законы, по которым иностранный бизнес начинает работать в Китае по тем же правилам, что и отечественный, средняя тарифная нагрузка на импорт спустилась к отметке в 7,5 процента и т. д.
То есть лидеры семи государств делают вид, что до них все еще не дошла, среди прочего, важнейшая информация о все более рыночном поведении Китая на его собственной территории. И они не стыдятся того. Перед нами ровно тот же случай, что и, к примеру, с ситуацией в Гонконге: есть факты, и есть заявление вроде бы уважаемых и ответственных людей, идущее с фактами вразрез. И какой же реакции на этот абсурд (или эту наглость) вы хотите?
А реакция — она может быть вот какая: за пару дней до заседания "Семерки" китайский парламент принял так называемый закон о реагировании на экономические санкции. Это подробный и сложный документ, но в целом он дает властям страны право (если не налагает обязанность) в ответ на санкции против той или иной китайской корпорации или отдельных людей за рубежом выбирать компанию страны-обидчика и подвергать ее ответным санкциям. Ну и заодно по возможности планируется компенсировать своим пострадавшим хотя бы часть ущерба.
Люди с флагами Китая в провинции Хубэй - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
Вчера, 11:59В мире
Китай осудил участников G7 "за клевету"
То есть расчет здесь делается на то, что бизнес из тех же США и прочих стран "Семерки" будет опасаться второй холодной и станет воздействовать на свои правительства. Нечто похожее и без того происходит. Результат — расходящиеся внутри западного союза позиции по частностям отношения к Китаю. О чем в Пекине, конечно, хорошо знают. И тут уместен еще один сюжет, тоже связанный с британской встречей семи лидеров. Сюжет со знаменитой фреской Леонардо да Винчи "Тайная вечеря", она же — "Последний ужин".
Изобразить заседание "Семерки" в виде тайной вечери — то была не официальная, а вполне частная инициатива анонимного художника. И эта карикатура в первый же день собрала в китайской зоне интернета 700 тысяч просмотров. Что, кстати, говорит о том, что довольно многие в этой весьма восточной стране знакомы с классикой мировой живописи, пусть даже только благодаря книге Дэна Брауна "Код да Винчи", где именно эта картина фигурирует очень заметно.
Карикатура анонима получилась точно по Брауну — наполненной сложной символикой, которую сразу не расшифруешь, даже внимательно рассматривая эту штуку с большим увеличением. Понятно, что в центре — дядя Сэм. Перед ним стоит нечто вроде торта, напоминающего по очертаниям Китай. Но тут еще присутствует машинка по печатанию денег на туалетной бумаге, и на таковой прослеживается цифра в девять триллионов — столько пустых бумажек успела уже насоздавать администрация Байдена.
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
12 июня, 16:48В мире
Страны G7 создадут глобальный проект по противодействию Китаю
В таких ситуациях, как нынешняя, есть соблазн прежде всего видеть внутренние и не очень афишируемые расхождения в стане противника. И вот карикатурист изображает союзников дяди Сэма в виде животных, бурно выражающих свои эмоции. От мрачного недовольства (Германия) до явного несогласия (Италия, партнер Пекина по проекту "Один пояс, один путь"). Среди этих апостолов виднеется также индийский слон.
Тут надо сказать, что на многие встречи "Семерки" приглашают для диалога страны, не входящие в это объединение. В этот раз таких было четверо. Но Южная Африка и Южная Корея на "тайную вечерю" к карикатуристу не попали, а вот Австралия, тянущая кенгуриные лапки к деньгам, — она тут есть. Индия же изображена не самым тактичным образом — в виде слона под капельницей. С намеком на то, что неуклюжая политика властей привела к большим потерям от коронавируса.
Сложные отношения Китая с Индией — отдельная большая тема. Однако понятно, что главная задача участия "слона" в саммите "Семерки" — это надежды на получение помощи в борьбе с вирусом, прежде всего вакцин. Поддержание же баланса между Западом и Востоком, полупартнерские отношения с каждой из конкурирующих сторон — задача второстепенная, с сомнительной сегодня актуальностью. В индийских СМИ можно на эту тему встретить какие угодно мнения, в том числе вот это: нужно с осторожностью иметь дело с людьми, которые делят мир на "демократии" и "автократии", лучше не оказываться ни в одном лагере и продолжать держать нейтралитет. А Индию, напомним, подталкивают к драке с Китаем, в том числе и с помощью сомнительного комплимента насчет того, что она — "самая большая в мире демократия".
В целом же если группа западных государств, входящая в G7, хотела с помощью своей декларации получить проблемы, не имея никакого выигрыша, то она их получила.
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
13 июня, 14:17В мире
Пекин отреагировал на стремление G7 противостоять влиянию Китая
 
G7Дэн БраунЛеонардо да ВинчиДжо БайденУханьИталияСШААвторыВ мире
 
 
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