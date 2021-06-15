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В Кирове девочка упала в яму с кипятком
В Кирове девочка упала в яму с кипятком - РИА Новости, 15.06.2021
В Кирове девочка упала в яму с кипятком
Десятилетняя девочка получила ожоги 40% тела, провалившись в яму с кипятком в Кирове, проводится доследственная проверка, сообщает следственное управление СК РФ РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T10:09
2021-06-15T10:09
россия
т плюс
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
кировская область
октябрьский район
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Десятилетняя девочка получила ожоги 40% тела, провалившись в яму с кипятком в Кирове, проводится доследственная проверка, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.Следствием установлено, что 14 июня около 15.00 десятилетняя девочка во время прогулки во дворе дома на улице Северо-Садовая в Кирове упала в яму с горячей водой, образовавшейся из-за промыва песочной "подушки" и провала бетонной плиты. Пострадавшая была извлечена из горячей воды случайным прохожим. Девочка получила 40% ожогов тела, она госпитализирована."По данному факту организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.В свою очередь, прокуратура Октябрьского района города Кирова проводит проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства организациями коммунального комплекса. "В рамках проверочных мероприятий прокуратурой будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц ресурсоснабжающей организации в части своевременности принятия мер по надлежащему содержанию и ремонту объекта ЖКХ, вблизи которого произошло происшествие", - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.Проверку проводит и департамент городского хозяйства администрации Кирова. "В обслуживающей теплосети организации запрошена информация о случившемся. Также в ближайшее время будет подготовлено обращение в Ростехнадзор о проведении внеплановой проверки по соблюдению Кировскими тепловыми сетями (филиал ПАО "Т Плюс") требований промышленной безопасности при эксплуатации производственных объектов", - сообщает пресс-служба администрации Кирова.Отмечается, что горячая вода под давлением вышла на поверхность из-за прорыва теплосети. "По информации теплоснабжающей организации, создана специальная комиссия. Компания окажет всю возможную поддержку в лечении и восстановлении пострадавшей девочки", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20210603/novosibirsk-1735374278.html
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россия
кировская область
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россия, т плюс, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), кировская область, октябрьский район, происшествия
В Кирове девочка упала в яму с кипятком
10:09 15.06.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© Фото : СК РФ

В Кирове десятилетняя девочка получила ожоги, упав в яму с кипятком

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Десятилетняя девочка получила ожоги 40% тела, провалившись в яму с кипятком в Кирове, проводится доследственная проверка, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
Следствием установлено, что 14 июня около 15.00 десятилетняя девочка во время прогулки во дворе дома на улице Северо-Садовая в Кирове упала в яму с горячей водой, образовавшейся из-за промыва песочной "подушки" и провала бетонной плиты. Пострадавшая была извлечена из горячей воды случайным прохожим. Девочка получила 40% ожогов тела, она госпитализирована.
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"По данному факту организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.
В свою очередь, прокуратура Октябрьского района города Кирова проводит проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства организациями коммунального комплекса. "В рамках проверочных мероприятий прокуратурой будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц ресурсоснабжающей организации в части своевременности принятия мер по надлежащему содержанию и ремонту объекта ЖКХ, вблизи которого произошло происшествие", - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.
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Проверку проводит и департамент городского хозяйства администрации Кирова. "В обслуживающей теплосети организации запрошена информация о случившемся. Также в ближайшее время будет подготовлено обращение в Ростехнадзор о проведении внеплановой проверки по соблюдению Кировскими тепловыми сетями (филиал ПАО "Т Плюс") требований промышленной безопасности при эксплуатации производственных объектов", - сообщает пресс-служба администрации Кирова.
Отмечается, что горячая вода под давлением вышла на поверхность из-за прорыва теплосети. "По информации теплоснабжающей организации, создана специальная комиссия. Компания окажет всю возможную поддержку в лечении и восстановлении пострадавшей девочки", - подчеркивается в сообщении.
 
РоссияТ ПлюсСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Кировская областьОктябрьский районПроисшествия
 
 
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