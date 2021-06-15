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Работа летних кинотеатров в Москве приостановлена
Работа летних кинотеатров в Москве приостановлена - РИА Новости, 15.06.2021
Работа летних кинотеатров в Москве приостановлена
Работа летних кинотеатров в Москве временно приостановлена, сообщается на сайте Москино. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T12:38
2021-06-15T12:38
распространение коронавируса
коронавирус в россии
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Работа летних кинотеатров в Москве временно приостановлена, сообщается на сайте Москино."Согласно указу мэра Москвы, Москино отменяет проведение кинопоказов в летних кинотеатрах до 20 июня. Деньги за приобретенные билеты автоматически вернутся на вашу карту в течение 15 банковских дней", - говорится в сообщении.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусом. Таким образом, "длинные выходные" в столице продлятся девять дней – с 12 по 20 июня. Также всем работодателям рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, по возможности, большинство, в особенности тех, кто не вакцинировался. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве возвращаются ограничения на работу развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах и на работу ночных заведений.
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коронавирус в россии, сергей собянин, москва, общество
Работа летних кинотеатров в Москве приостановлена
12:38 15.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗрители в Летнем кинотеатре в саду "Эрмитаж" в Москве
Зрители в Летнем кинотеатре в саду Эрмитаж в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Работа летних кинотеатров приостановлена до 20 июня согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Работа летних кинотеатров в Москве временно приостановлена, сообщается на сайте Москино.
"Согласно указу мэра Москвы, Москино отменяет проведение кинопоказов в летних кинотеатрах до 20 июня. Деньги за приобретенные билеты автоматически вернутся на вашу карту в течение 15 банковских дней", - говорится в сообщении.
Автокинотеатр - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 16:25В России
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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусом. Таким образом, "длинные выходные" в столице продлятся девять дней – с 12 по 20 июня. Также всем работодателям рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, по возможности, большинство, в особенности тех, кто не вакцинировался. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве возвращаются ограничения на работу развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах и на работу ночных заведений.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииСергей СобянинМоскваОбщество
 
 
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