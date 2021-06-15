https://ria.ru/20210615/kinoteatry-1737058744.html

Работа летних кинотеатров в Москве приостановлена

Работа летних кинотеатров в Москве приостановлена - РИА Новости, 15.06.2021

Работа летних кинотеатров в Москве приостановлена

Работа летних кинотеатров в Москве временно приостановлена, сообщается на сайте Москино. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T12:38

2021-06-15T12:38

2021-06-15T12:38

распространение коронавируса

коронавирус в россии

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Работа летних кинотеатров в Москве временно приостановлена, сообщается на сайте Москино."Согласно указу мэра Москвы, Москино отменяет проведение кинопоказов в летних кинотеатрах до 20 июня. Деньги за приобретенные билеты автоматически вернутся на вашу карту в течение 15 банковских дней", - говорится в сообщении.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусом. Таким образом, "длинные выходные" в столице продлятся девять дней – с 12 по 20 июня. Также всем работодателям рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, по возможности, большинство, в особенности тех, кто не вакцинировался. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве возвращаются ограничения на работу развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах и на работу ночных заведений.

https://radiosputnik.ria.ru/20210601/kino-1735120122.html

москва

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2021

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коронавирус в россии, сергей собянин, москва, общество