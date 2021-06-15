Касперский заявил, что киберпреступники сбиваются в банды
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор АО "Лаборатория Касперского" Евгений Касперский на Петербургского международного экономического форума - 2021
Программист Евгений Касперский заявил. что число киберпреступников выросло до сотен тысяч
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июн - РИА Новости. Сотни тысяч новых зловредных файлов появляются в сети ежедневно, киберпреступники не стоят на месте, и необходимо сдвигать акценты с безопасности систем на развитие их иммунитета, заявил российский программист, бизнесмен Евгений Касперский.
"Мы каждый день определяем 300-400 тысяч новых зловредных файлов, и количество киберпреступников тоже насчитывается сотнями тысяч. И они не стоят на месте, изобретают новые методы атак и кооперируются в кибербанды, которые в состоянии атаковать крупные предприятия... Нужно делать не безопасность, а иммунность. Это две разные вещи, и мы готовы помогать предприятиям строить системы на базе иммунных систем", - сказал Касперский в ходе двенадцатого международного IT-форума в Ханты-Мансийске.
Форум в Ханты-Мансийске проходит 15-18 июня в смешанном формате, большинство мероприятий планируются в режиме онлайн.
Губернатор Югры Наталья Комарова ранее в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума отметила, что на форум заявлено более 500 гостей и 100 тысяч онлайн-участников. Согласно уточненным данным региональных властей, участие в форуме подтвердили делегаты из 63 стран.
Ранее организаторы мероприятия сообщали, что программа IT-форума предусматривает 15 приоритетных тематических направлений, кроме того, запланирована третья международная конференция под эгидой ЮНЕСКО, посвященная коммуникациям в цифровую эпоху, выставка "Цифровые технологии для всех" и ряд других событий с участием аналитического центра при правительстве России.
Кроме того, состоится конференция "Россия - Китай", посвященная цифровым технологиям, информационной безопасности, развитию доверия и сотрудничества. Он проводится совместно с альянсом облачной безопасности и ассоциацией кибербезопасности Китайской Народной Республики, научными центрами и крупнейшими IT-компаниями.
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