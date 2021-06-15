Связь поколений: как казаки за рубежом берегут память предков
© из личного архива Михаила ДзюбыАнсамбль "Казаки Влтавы"
© из личного архива Михаила Дзюбы
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Один из инициаторов создания проекта "Наследие покинувших Родину", атаман Всеказачьего союза Чешских земель и Словакии Михаил Анатольевич Дзюба рассказал, как живут казаки за рубежом и почему хранят историю и традиции своего народа.
Пять лет назад на международной конференции Михаил Дзюба передал терским казакам боевой башлык казака-эмигранта Виктора Карпушкина.
"Этот казак через всю жизнь пронес любовь к России, к своему народу. Важно, что он никогда не воевал на стороне внешнего врага России. И этот юноша хранил свой башлык в течение всей своей жизни, несмотря на переезды и различные события – эта вещь была дорога, потому что напоминала о родной земле", – рассказал Дзюба.
Михаилу Анатольевичу эту семейную реликвию передала лично дочь Виктора Карпушкина, Нина Ингриш. Сейчас башлык Виктора Карпушкина храниться в музее казачества города Ставрополя.
© из личного архива Михаила ДзюбыНина Ингриш и Михаил Дзюба передают башлык Виктора Карпушкина терским казакам
© из личного архива Михаила Дзюбы
Нина Ингриш и Михаил Дзюба передают башлык Виктора Карпушкина терским казакам
Позже терским казакам были переданы и воспоминания Карпушкина. Можно сказать, что с этого начался проект "Наследие покинувших Родину". В его рамках каждый может поделиться историей своих родных, почтить их память.
"Каждому интересно знать судьбу своего предка – где воевал и как. Это уникальный проект: каждый может рассказать про судьбу своего родственника. Пусть это не строго документально, но это взгляд на историю через призму отдельных судеб", – отметил Михаил Дзюба.
Две судьбы
В семье самого Михаила Анатольевича объединились два рода – кубанские и терские казаки. Причем судьбы дедов по материнской и отцовской линии кардинально различались.
Михаил Николаевич Дзюба, линейный казак из Кубани, участник Второй мировой войны, был призван на службу в Красную армию в 1942 году.
"Он дошел до Берлина и год стоял в оккупационных войсках. Сохранилась его красноармейская книжка. Через архивы Минобороны я узнал про его службу. Он был награжден за отвагу и за оборону Ленинграда", – рассказал Михаил Дзюба.
© из личного архива Михаила ДзюбыМихаил Николаевич Дзюба, участник Второй мировой войны
© из личного архива Михаила Дзюбы
Михаил Николаевич Дзюба, участник Второй мировой войны
Совсем другая история у деда по материнской линии. Яков Иванович Сидельников – терский казак из станицы Ищерская (современная Чеченская Республика) – был сослан на Дальний Восток.
"Он отсидел 26 лет – сначала за раскулачивание 12 лет, потом добавили еще. Когда его забирали, был женат, был ребенок, но супруга потом ушла – столько лет ждать. Он женился на моей бабушке, будучи последние дни в ссылке. Потом вернулся в станицу", – вспоминает атаман.
© из личного архива Михаила ДзюбыЯков Иванович Сидельников, терский казак из станицы Ищерская с супругой Еленой
© из личного архива Михаила Дзюбы
Яков Иванович Сидельников, терский казак из станицы Ищерская с супругой Еленой
Его деды никогда не сидели за одним столом – такое было время.
"Но на внуках это никак не отражалось – любили меня как одни, так и другие. У меня было счастливое детство, я был счастливым внуком", – сказал Михаил Анатольевич.
Две страны – одна история
До 35 лет Михаил Дзюба жил в России, а в 1998 году переехал в Чехию. К тому времени там уже жила его родная сестра.
Атаман гордится своими дедами, историей России и старается сохранить память своего народа.
"Если есть гордость за свой народ (а мы в любом случае народ-победитель), если есть гордость за свое сословие – казачество, если гордишься своей семьей, своими достижениями, это надо развивать", – подчеркнул он.
По его словам, важно сохранять эту связь времен, свои корни.
"Есть искусственно выращенные казачьи площадки за пределами России, но там нет основы. А нашей организации в этом году исполняется 100 лет. В 1921 году президент Чехословакии Томаш Гарриг Масарик подписал указ о русской акции помощи. Тогда в гостеприимную страну приехали 30 тысяч беженцев, основная масса – казаки", – рассказал он.
© из личного архива Михаила ДзюбыАтаман Всеказачьего союза Чешских земель и Словакии Михаил Анатольевич Дзюба
© из личного архива Михаила Дзюбы
Атаман Всеказачьего союза Чешских земель и Словакии Михаил Анатольевич Дзюба
Михаил Анатольевич сетует, что в России отношение к покинувшим страну никогда не было позитивным: "Говорят, что продал Родину. Но это неправда, и мы пытаемся это доказать. Одним из примеров является наше казачье движение, которое я возглавляю".
По словам атамана, общественная жизнь казачьих организаций России и зарубежья отличается.
"В России казачье движение более военизировано. Детское и молодежное воспитание жестко поставлено на военно-патриотические рельсы. А мы больше обращаемся к традициям, к исторической составляющей. Я не говорю, что это плохо, защищать Отчизну – святое дело", – сказал он.
Фольклор как связь народов
Михаил Дзюба отметил, что казаки за рубежом делают все, чтобы создать позитивный имидж России, и основной способ – фольклор.
"10 лет назад на одном из фестивалей я заметил группу молодых людей в национальных костюмах, рядом с ними стояли их сверстники в гражданке. Я обратил внимание, с каким интересом они рассматривают костюмы и расспрашивают тех, кто в них", – сказал он.
Михаил Анатольевич с глубоким уважением относится к российскому фольклору и, когда его избрали атаманом, сразу предложил создать свой ансамбль.
Профессиональный музыкант Виктор Афанасьевич Бычок стал художественным руководителем нового ансамбля "Казаки Влтавы".
"Мы играем только казачьи песни и о казаках. Сначала мы пели для себя, но потом нас стали приглашать на разные фестивали и мероприятия", – отметил Дзюба
© из личного архива Михаила ДзюбыВыступление ансамбля "Казаки Влтавы"
© из личного архива Михаила Дзюбы
Выступление ансамбля "Казаки Влтавы"
В прошлом году ансамбль выпустил альбом к 100-летию исхода. В 2021-м они планируют выпустить еще один диск: "В этом году 100 лет акции русской помощи, 100 лет нашей организации. И я поставил перед коллективом жесткую задачу: выпустить альбом на чешском языке. Я посчитал необходимым максимально точно передать смысл казачьих песен".
Однако ансамбль столкнулся с проблемой перевода: как объяснить человеку с совершенно другим взглядом и историческим багажом, в чем суть душевных казачьих песен?
"Как передать эти переливы, чтобы брало за душу? Надо подобрать слово, при этом сохранить его длину, не сбить мотив. Например, у чехов нет слова "чернобровая". Есть "черноокая", а это другой смысл", – делится Дзюба.
Несмотря на все сложности, несколько песен уже записано.
"Я считаю, что фольклор в казачьей организации, где бы она ни находилась, должен быть основным направлением для интеграции в любое общество. Людям на радость – себе в удовольствие. Каждому атаману на это надо обратить особое внимание", – заключил он.