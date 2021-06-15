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Роспотребнадзор отчитался о выявленных нарушениях в кафе и ресторанах
Роспотребнадзор отчитался о выявленных нарушениях в кафе и ресторанах - РИА Новости, 15.06.2021
Роспотребнадзор отчитался о выявленных нарушениях в кафе и ресторанах
РИА Новости РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T16:12
2021-06-15T16:12
2021-06-15T16:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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РИА Новости Роспотребнадзор сообщил, что проверил в понедельник 43 предприятия общепита в Москве, включая летние кафе и веранды, нарушения выявлены на 16 объектах
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва
Материал дополняется
Роспотребнадзор отчитался о выявленных нарушениях в кафе и ресторанах
Роспотребнадзор отчитался о выявленных в 16 заведениях нарушениях