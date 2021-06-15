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Роспотребнадзор отчитался о выявленных нарушениях в кафе и ресторанах

Роспотребнадзор отчитался о выявленных нарушениях в кафе и ресторанах - РИА Новости, 15.06.2021

Роспотребнадзор отчитался о выявленных нарушениях в кафе и ресторанах

РИА Новости РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T16:12

2021-06-15T16:12

2021-06-15T16:12

распространение коронавируса

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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РИА Новости Роспотребнадзор сообщил, что проверил в понедельник 43 предприятия общепита в Москве, включая летние кафе и веранды, нарушения выявлены на 16 объектах

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва