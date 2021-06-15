https://ria.ru/20210615/istyazanie-1737025518.html

Жителю Архангельской области дали пять лет колонии за истязание падчерицы

Жителю Архангельской области дали пять лет колонии за истязание падчерицы - РИА Новости, 15.06.2021

Жителю Архангельской области дали пять лет колонии за истязание падчерицы

Суд в Архангельской области признал жителя Онежского района виновным в истязании шестилетней дочери супруги, которую он систематически избивал за то, что она... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T09:29

2021-06-15T09:29

2021-06-15T09:29

россия

архангельская область

онежский район

происшествия

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МУРМАНСК, 15 июн – РИА Новости. Суд в Архангельской области признал жителя Онежского района виновным в истязании шестилетней дочери супруги, которую он систематически избивал за то, что она брала без спроса вещи и плохо следила за младшей сестрой, и приговорил к пяти годам заключения в колонии строгого режима, сообщили в региональном СУСК РФ.Дело об истязании несовершеннолетнего и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию было возбуждено в отношении 30-летнего жителя Онежского района, который раньше привлекался к уголовной ответственности."Следствием и судом установлено, что в период с ноября 2020 года по февраль 2021 года осужденный грубо обращался с 6-летней дочерью супруги, систематически наносил девочке побои руками и ремнем, причиняя своими действиями физические и психические страдания", - говорится в сообщении. Как пояснили следователи, поводом для телесных наказаний служили взятые без спроса вещи и ненадлежащий присмотр за младшей сестрой.В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый свою вину не признал и объяснил свои действия методами воспитания. Уголовное дело было возбуждено после обращения в правоохранительные органы соседей, обративших внимание на синяки и кровоподтеки у девочки. В настоящее время ребенок находится в специализированном центре."Приговором Онежского городского суда ему по совокупности преступлений и приговоров назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - отметили в ведомстве. Также суд взыскал с осужденного в пользу девочки в возмещение морального вреда 100 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20210527/delo-1734397955.html

https://ria.ru/20210405/arest-1604283575.html

россия

архангельская область

онежский район

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россия, архангельская область, онежский район, происшествия