https://ria.ru/20210615/istoriya-1737053844.html

Мишустин раскритиковал попытки переписать российскую историю

Мишустин раскритиковал попытки переписать российскую историю - РИА Новости, 15.06.2021

Мишустин раскритиковал попытки переписать российскую историю

Факты российской истории часто пытаются исказить, на фоне этого молодежи особенно важно изучать и знать историю своей страны, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T12:09

2021-06-15T12:09

2021-06-15T13:39

россия

михаил мишустин

пятигорск

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ПЯТИГОРСК, 15 июн - РИА Новости. Факты российской истории часто пытаются исказить, на фоне этого молодежи особенно важно изучать и знать историю своей страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Нашу историю пытались много раз переписать", - сказал Мишустин во вторник во время посещения мультимедийного парка проекта "Россия - моя история" в Пятигорске.Глава российского кабмина пояснил, что зачастую пытаются исказить "те факты, которые изучены историками, приняты населением страны"."Но вот именно для того, чтобы этого никогда не было, нужны такие центры. И я хочу всем пожелать как можно больше знакомиться с историей своей страны, и особенно - молодому поколению", - подчеркнул Мишустин.Он напомнил, что недавно страна отпраздновала 12 июня, День России. "Это замечательный день, когда мы вспоминаем историю нашей страны, вспоминаем события, которые сделали ее такой великой, такой технологичной", - добавил премьер.Председатель правительства подчеркнул, что при движении вперед, в будущее, важно помнить о том, какие события происходили в прошлом. Мишустин дал напутствие школьникам никогда не забывать об этом.

https://ria.ru/20200306/1568272138.html

https://ria.ru/20191119/1561115269.html

россия

пятигорск

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россия, михаил мишустин, пятигорск