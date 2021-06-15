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Мишустин раскритиковал попытки переписать российскую историю
Мишустин раскритиковал попытки переписать российскую историю - РИА Новости, 15.06.2021
Мишустин раскритиковал попытки переписать российскую историю
Факты российской истории часто пытаются исказить, на фоне этого молодежи особенно важно изучать и знать историю своей страны, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T12:09
2021-06-15T13:39
россия
михаил мишустин
пятигорск
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ПЯТИГОРСК, 15 июн - РИА Новости. Факты российской истории часто пытаются исказить, на фоне этого молодежи особенно важно изучать и знать историю своей страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Нашу историю пытались много раз переписать", - сказал Мишустин во вторник во время посещения мультимедийного парка проекта "Россия - моя история" в Пятигорске.Глава российского кабмина пояснил, что зачастую пытаются исказить "те факты, которые изучены историками, приняты населением страны"."Но вот именно для того, чтобы этого никогда не было, нужны такие центры. И я хочу всем пожелать как можно больше знакомиться с историей своей страны, и особенно - молодому поколению", - подчеркнул Мишустин.Он напомнил, что недавно страна отпраздновала 12 июня, День России. "Это замечательный день, когда мы вспоминаем историю нашей страны, вспоминаем события, которые сделали ее такой великой, такой технологичной", - добавил премьер.Председатель правительства подчеркнул, что при движении вперед, в будущее, важно помнить о том, какие события происходили в прошлом. Мишустин дал напутствие школьникам никогда не забывать об этом.
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россия, михаил мишустин, пятигорск
Мишустин раскритиковал попытки переписать российскую историю
12:09 15.06.2021 (обновлено: 13:39 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин во время осмотра мультимедийной экспозиции "Россия - моя история" в музейно-выставочном комплексе в Пятигорск
Михаил Мишустин во время осмотра мультимедийной экспозиции Россия - моя история в музейно-выставочном комплексе в Пятигорск - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Мишустин заявил, что российскую историю часто пытаются исказить

Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 15 июн - РИА Новости. Факты российской истории часто пытаются исказить, на фоне этого молодежи особенно важно изучать и знать историю своей страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Нашу историю пытались много раз переписать", - сказал Мишустин во вторник во время посещения мультимедийного парка проекта "Россия - моя история" в Пятигорске.
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Глава российского кабмина пояснил, что зачастую пытаются исказить "те факты, которые изучены историками, приняты населением страны".
"Но вот именно для того, чтобы этого никогда не было, нужны такие центры. И я хочу всем пожелать как можно больше знакомиться с историей своей страны, и особенно - молодому поколению", - подчеркнул Мишустин.
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Он напомнил, что недавно страна отпраздновала 12 июня, День России. "Это замечательный день, когда мы вспоминаем историю нашей страны, вспоминаем события, которые сделали ее такой великой, такой технологичной", - добавил премьер.
Председатель правительства подчеркнул, что при движении вперед, в будущее, важно помнить о том, какие события происходили в прошлом. Мишустин дал напутствие школьникам никогда не забывать об этом.
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин во время осмотра мультимедийной экспозиции "Россия - моя история" в музейно-выставочном комплексе в Пятигорске
Михаил Мишустин во время осмотра мультимедийной экспозиции Россия - моя история в музейно-выставочном комплексе в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Михаил Мишустин во время осмотра мультимедийной экспозиции "Россия - моя история" в музейно-выставочном комплексе в Пятигорске
 
РоссияМихаил МишустинПятигорск
 
 
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