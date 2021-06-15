Мишустин раскритиковал попытки переписать российскую историю
12:09 15.06.2021 (обновлено: 13:39 15.06.2021)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин во время осмотра мультимедийной экспозиции "Россия - моя история" в музейно-выставочном комплексе в Пятигорск
Мишустин заявил, что российскую историю часто пытаются исказить
ПЯТИГОРСК, 15 июн - РИА Новости. Факты российской истории часто пытаются исказить, на фоне этого молодежи особенно важно изучать и знать историю своей страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Нашу историю пытались много раз переписать", - сказал Мишустин во вторник во время посещения мультимедийного парка проекта "Россия - моя история" в Пятигорске.
Глава российского кабмина пояснил, что зачастую пытаются исказить "те факты, которые изучены историками, приняты населением страны".
"Но вот именно для того, чтобы этого никогда не было, нужны такие центры. И я хочу всем пожелать как можно больше знакомиться с историей своей страны, и особенно - молодому поколению", - подчеркнул Мишустин.
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Он напомнил, что недавно страна отпраздновала 12 июня, День России. "Это замечательный день, когда мы вспоминаем историю нашей страны, вспоминаем события, которые сделали ее такой великой, такой технологичной", - добавил премьер.
Председатель правительства подчеркнул, что при движении вперед, в будущее, важно помнить о том, какие события происходили в прошлом. Мишустин дал напутствие школьникам никогда не забывать об этом.
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин во время осмотра мультимедийной экспозиции "Россия - моя история" в музейно-выставочном комплексе в Пятигорске
Михаил Мишустин во время осмотра мультимедийной экспозиции "Россия - моя история" в музейно-выставочном комплексе в Пятигорске